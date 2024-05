Zanimljiv susret: Snimljen razgovor Đokovića i Belingema, pričali su i o Modriću

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i fudbaler madridskog Reala Džud Belingem (Jude Bellingham) nedavno su se sreli na dodjeli nagrade Laureus.

Đoković je osvojio Laureusa za najboljeg sportistu godine, a sada se na društvenim mrežama pojavio snimak njegovog razgovora s Belingemom. Španski mediji objavili su transkript razgovora, a jedna od tema bio je Luka Modrić.

Đoković: Bio sam na utakmici (El Klasiko). Nevjerojatna grupa igrača. Luka Modrić je dobar prijatelj i nevjerojatan je u svojim godinama.

Belingem: Kako može tako igrati s 38 godina, ne znam. Izgleda kao da je mojih godina, znaš?

Đoković: Puno trči. U takvoj je poziciji da mora ići naprijed-natrag.

Belingem: On to još uvijek radi, i to tako lako.