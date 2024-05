Italijanska starleta progovorila o intimnim odnosima sa Ronaldom i Balotelijem

Atraktivna italijanska starleta Rafaela Fiko (Raffaela Fico), otvoreno je progovorila o intimnim odnosima sa poznatim fudbalerima.

Naime, ona je u jednoj emisiji pod nazivom "Storie di Donne" pričala o vezama sa Kristijanom Ronaldom (Cristiano) i Marijom Balotelijem (Mario Balotelli).

Rafaela je Ronalda upoznala veoma mlada, a sa Balotelijem je poslije dobila i dijete.

- Imala sam 20 ili 21 godinu, bila sam na Sardiniji na jednom događaju, upoznala sam Ronalda tom prilikom, prišao mi je, počeo da mi se udvara i razmijenili smo brojeve. Tako je počela ova mala priča - rekla je Rafaela.

- Nisam ni znala ko je on. Bila sam sa svojim agentom koji mi je rekao: Vidi koga imaš. Pitala sam ga ko je on, on mi je objasnio da je jedan od najboljih fudbalera na svijetu. On je bio moj prvi dečko - kazala je Italijanka.