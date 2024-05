Legenda Junajteda o situaciji u klubu: Ostaviti samo jednog igrača, a ostale prodati

Mančester junajted igra još jednu jako lošu sezonu i trenutno se nalazi na osmom mjestu tabele u Premijeršipu. Izvjesno je da će ekipa koju predvodi Erik Ten Hag ostati bez učešća u evropskim takmičenjima ove sezone, a također će ostati bez osvojenog trofeja.

Legenda kluba sa Old Traforda, Vejn Runi (Wayne Rooney), je nedavno komentarisao situaciju u klubu.

On je jasno rekao da samo Bruno Fernandeš (Fernandes) treba ostati igrač Mančester junajteda.

- Moraš da gradiš tim oko Brune. On je kvalitetan igrač, spreman da se "pobije". I onda, mislim, treba da se otarasiš svih ostalih igrača. Zadržiš mlade igrače i zadržiš Brunu. Mora da se desi jedna masovna čistka. Mora. Neće to da bude gotovo za godinu dana, možda za dvije. Nemojte pogrešno da me razumijete, sve su ovo dobri igrači, ali da bi se takmičio u ovoj ligi, sa Sitijem, Liverpulom i Arsenalom, potrebni su ti bolji igrači - rekao je Runi.