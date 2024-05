Pep Gvardiola pred meč sezone spomenuo i Edina Džeku

Španski stručnjak Pep Gvardiola (Guardiola) sa Mančester sitijem ima priliku da ispiše historiju Engleske Premijer lige.

Naime, Siti u posljednjem kolu igra protiv Vest Hema, te pobjeda na domaćem terenu Gvardiolinoj ekipi donosi četvrtu uzastopnu titulu prvaka.

Pred današnji duel na Etihadu, Španac je govorio za medije.

- Voljeli bismo da bude 3:0 nakon deset minuta, ali se to neće desiti. Imam osjećaj da će biti kao protiv Aston Vile prošle godine, ali mi smo na to spremni - rekao je Pep.

Džeko i Aguero

U nastavku obraćanja dotakao se epske utakmice i osvajanja titule prvaka za Siti, kada su Džeko i Aguero pogađali u posljednjim minutama utakmice.

- Svi također pričaju o Aguerovom momentu protiv Kvins Park Rendžersa, ali bez Džekinog gola taj preokret se ne bi desio. Spreman sam da to bude teška utakmica - kazao je Španac.

Samo pobjeda

Gvardiola je za kraj istakao da njegovi igrači samo znaju za opciju pobjede.

- Ne pitajte me da biram između pet titula koje smo osvojili, sve one su bile teške. Znam svoje igrače, oni nikad neće odustati. Ako se budemo oslanjali na to da će Everton učiniti nešto protiv Arsenala, onda moramo zaboraviti na titulu. Moji igrači znaju da postoji opcija pobijediti ili pobijediti - rekao je Pep pred meč sa Vest Hemom.