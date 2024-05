Husref Musemić se vraća na Koševo

Kako saznaje "Avaz", već su otvoreni pregovori za rješavanje trenerske križaljke. Tim povodom u naš glavni grad ponovo je doputovao Matijas Leterme (Matthias) koji trenutno obavlja i poslove sportskog direktora.



Želja navijača

Belgijanac je došao kako bi obavio razgovore sa kandidatima za novog šefa stručnog štaba, a to su nekadašnji selektor naše reprezentacije Ivajlo Petev, šef stručnog štaba Posušja Denis Ćorić, Husref Musemić…

Povjerljivi klupski izvori otkrivaju da je kormilu bordo tima trenutno najbliži Husref Musemić.

Trofejna igračka i trenerska legenda kluba s Koševa je i želja većine navijača...

Podsjetimo, Husref Musemić je do sada pet puta bio trener Sarajeva.

Prvo je bio trener tima 2001. godine, potom od 2002. do 2003., onda od 2005. do 2008., pa 2013., a posljednji put je na klupi Bordo tima sjedio od 2017. do 2019. godine.

Bio je jedan od kandidata i prošlog ljeta, ali je priliku na kraju dobio sadašnji trener Simon Rožman.