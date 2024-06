Dejvid Kultard probao sarajevski burek: Evo kako je reagirao

Legendarni vozač Formule 1 Dejvid Kultar (David Coulthard) je prije dvije sedmice boravio u Sarajevu gdje je učestvovao na Red Bull Showrunu u našem glavnom gradu vozeći kroz ulice Sarajeva bilid Red Bulla.

Boravak u našoj prijestolnici je iskoristio za druženje sa bh. pustolovom Robertom Dacešinom koji ga je odveo na burek.

Kultar nije krio oduševljenje našim jelom, a otkrio je da ga podsjeća na jedno jelo u Škotskoj.

"Ovo je jako fino. Znaš li zapravo na šta me ovo podsjeća? Ovaj dio sa mesom, podsjeća me pomalo na jelo koje mi zovemo škotska pita. Mi to jedemo u ljusci, ali meso i sama tekstura jako podsjeća na škotsku pitu", otkrio je Kultar.

Kultar je Dacešinu također otkrio i koje jelo obavezno mora probati ako dođe u Škotskku.