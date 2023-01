Still perfect ✌️@cam_norrie a cool 6-0 in 2023:



d. de Minaur 6-3 6-3 at #UnitedCup

d. Nadal 3-6 6-3 6-4 at #UnitedCup

d. Fritz 6-4 5-7 6-4 at #UnitedCup

d. Lehecka 6-4 6-7 6-3 at #ASBClassic

d. Giron 6-1 6-7 6-2 at #ASBClassic

d. Brooksby 6-3 6-4 at #ASBClassic pic.twitter.com/jrYjTv6ESn