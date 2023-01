Miloš Čekić napustio Iskru iz Bugojna i potpisao za Partizan

Rukometaš Miloš Čekić će rukometnu karijeru nakon Iskre iz Bugojna nastaviti u Partizanu.



Iako je prošle sezone bio jedan od najzaslužnijih za opstanak tima iz Bugojna u Premijer ligi BiH, Čekić je morao da napusti ovaj klub nakon što je objavio čestitku povodom neustavnog dana RS-a.

- Ti si moj zavjet. Rađala si najhrabrije i najhrabriji su te branili. Princip - napisao je Čekić i doživio brojne neprijatnosti pa čak i prijetnje smrću ne samo iz grada u kojem je igrao, već i širom BiH.

Zbog straha za svoju sigurnost, rukometaš rođen u Bosanskoj Dubici odlučio je da se ne vrati u Bugojno na početak priprema pa ga je klub suspendovao.

Čekić je u međuvremenu brzo pronašao novi angažman i karijeru će nastaviti u Partizanu, potvrđeno je Mondu iz beogradskog kluba.

- Miloš Čekić će igrati u Partizanu sljedećih nekoliko sezona. Ovo je dobro za njega, ali i za nas. Dobili smo kvalitetnog igrača koji može da napreduje, a bilo je najvažnije da se ova neugodna situacija završi na najbolji mogući način. Ljudi iz RK Iskra bili su zaista korektni i sve smo bez problema dogovorili i on je potpisao ugovor na dvije i po godine. I njima je odgovaralo da se ovo riješi, bili su krajnje korektni. Važno je da dečko ima novi klub, da ostavimo politiku van sporta i da dečko napreduje kao igrač u novom klubu - rekao je sportski direktor crno-bijelih Aleksandar Blagojević.

O cijelom slučaju se oglasio i sam Čekić koji je podvukao da ne želi ikome da se pravda.

- Sve što sam želio jeste to da svom narodu čestitam praznik. Rođen sam u Bosanskoj Dubici, volim svoje, a poštujem tuđe. Svako ko me poznaje zna da je tako uvijek bilo. Nemam ni namjeru da se pravdam jer smatram da nisam uradio ništa loše, ali se pitam kako je moguće da, ako sam takav kakvim su me imenima zvali ovih dana, igram u Bugojnu već treću sezonu - naglasio je ranije Čekić.