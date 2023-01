Mrkonja: Danci su skoro do savršenstva pokazali moderan rukomet

Muška rukometna reprezentacija Danske osvojila je zlatnu medalju na 28. svjetskom prvenstvu čime je došla do treće uzastopne svjetske titule. Na ovogodišnjem završnom turniru, koje su zajedno organizirale Švedska i Poljska, Danska je u finalnoj utakmici u Štokholmu pobijedila Francusku sa 34:29 (16:15).

U susretu za bronzanu medalju Španija je bila bolja od Švedske sa 39:36 (18:22).

Ništa novo

Nekadašnji trofejni bosanskohercegovački rukometaš, bivši selektor reprezentacije BiH Jasmin Mrkonja, koji je sa reprezentacijom bivše Jugoslavije 1986. godine osvojio zlatnu medalju na SP-u u Švicarskoj, kazao je da se za "bolje poznavaoce rukometa nije ništa mnogo promijenilo na rukometnoj karti svijeta, s obzirom na to da su Danci treći put uzastopno uzeli titulu i pokazali da su jedna konstanta, na koju bi se drugi trebali ugledati".

- Osvojili su titulu sasvim zasluženo u spektakularnom ambijentu. Bio je to pravi festival rukometa. Francuzi kao finalisti pokazali su snagu, također i konstantnost. Kao olimpijski pobjednici, došli su do finala, to je minimum što se od njih očekivalo - kazao je Mrkonja.

Navodi da je danski napad 40 do 50 posto završavao u kontrama, polukontrama ili u akcijama u dva, najviše tri dodavanja, gdje se Francuzi nisu uspjeli snaći.

- Mislim da im Danci ovog puta nisu dali vremena da provedu svoje taktike u odbrani. Kada god su se Francuzi uspjeli odbraniti u prvom valu, onda su mogli nešto i očekivati, s tim da ovog puta nisu imali toliku podršku svojih golmana, koji su obično bili na visini zadatka. Brzim završetkom akcija, koje su u velikom postotku okončavale pogotkom, Danci su skoro do savršenstva pokazali moderan rukomet. Kvalitet Danaca je da svaki igrač na terenu može za ‘zabije’ u svakom trenutku, akcije su završavali i pivot i krilo i bekovi, pucali su iz svih oružja i sa svih mjesta – navodi Mrkonja.

U borbi za bronzu Španci su pobijedili Šveđane. Mrkonja smatra da je to bila još jedna jako interesantna utakmica, sa gledišta popularizacije rukometa.

Drago mi je zbog Španaca

- Šveđani su prvo poluvrijeme riješili u svoju korist, dok su Španci u drugom dijelu serijom 6:0, od minus četiri prešli u plus dva gola, i do kraja nisu ispuštali prednost. Drago mi je zbog Španaca, koji su isto tako jedna rukometna konstanta u zadnjih 10-15 godina – dodao je.