Nizozemska atletičarka srušila svjetski rekord star 41 godinu

Nizozemska atletičarka Femke Bol srušila je na nizozemskom državnom prvenstvu svjetski dvoranski rekord na 400 metara star skoro 41 godinu.

Naime, do ove nedjelje kao aktuelni svjetski rekord stajalo je vrijeme 49.59 od legendarne Čehinje Jarmile Kratohvilove koja je taj rezultat ostvarila 7. marta 1982. godine. No, to više nije najbolje vrijeme svih vremena. Mlada, 22-godišnja Nizozemka je vrijeme spustila na 49.26.

- Može li se bolje od ovoga? Ne znam, ali znam da sam odradila svoju skoro savršenu utrku. Da, vjerovala sam i nadala se da mogu ići oko 49.5. No, ovaj je rezultat veliko iznenađenje i za mene“, rekla je Bol koja je na posljednjim Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila bronzanu medalju na 400 metara s preponama.

Ima i svjetsko srebro u istoj disciplini te tri osvojena evropska zlata na prvenstvu u Minhenu 2022. godine gdje je najbolja bila na 400 i 400 s preponama te je bila dio nizozemske štafete 4x400 metara.