Ljubičić zadovoljan prvim provjerama te najavljuje da će se danas priključiti i kapiten Radišković

Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon prošlosedmične tri odigrane kontrolne utakmice protiv Azerbejdžana u Gradskoj areni "Husejin Smajlović" u Zenici, u kojima su ubilježile jedan neriješen rezultat 2:2 te dva poraza s 1:3, nastavlja pripreme za nastup na Evropskom prvenstvu od 15. augusta do 3. septembra u Italiji, Njemačkoj, Belgiji i Estoniji.

Selektor bh. tima Stevan Ljubičić ističe da, mada su ova tri meča igrali bez kapitena Anđelke Radišković koja se nalazi na ljekarskim pretragama, nije nezadovoljan viđenim u mečevima protiv Azerbejdžana.

- Naravno da nam Anđa izuzetno nedostaje, u svakom aspektu. Prije svega kapitenski, jer ona je svih ovih godina bila lider ove ekipe, ali želim joj da zdrava dođe na pripreme. Očekujemo nalaze, rezultate pretraga te ćemo već sutra znati više - kazao je nakon sinoćnje, treće utakmice protiv Azerbejdžana selektor bh. tima.

Najavio je kako bi se Radišković, koja je 12. jula u Zenici bila samo na prozivci, pripremama trebala priključiti već danas te da se “osjeća dobro, ali čeka nalaze”.

- S obzirom da smo tek bili krenuli s pripremama, ovo možda nije bio pravi momenat za odigravanje kontrolnih utakmica, ali smo iskoristili poziv i molbu reprezentacije Azerbejdžana da dođu te da napravimo zajedničke treninge i sparinge, tako da smo to iskoristili. Utakmice su nam pokazale puno stvari koje treba da popravimo. Prije svega, to su prijem servisa, blok, odbrana…Time sam, da tako kažem, najnezadovoljniji, ali mi zaista, prije ovih utakmica, nismo nijednom stali u teren da bismo napravili bilo koju vrstu sparinga “šest na šest”.

Uz malo kontrole lopte, prevashodni cilj bio je da se iz ovih pripremnih utakmica izađemo zdravi i da iskoristimo šansu da odigramo nešto; da iskoristimo rivala koji nije saigrač, da bude sparing-partner sa druge strane. Zaista sam zadovoljan, jer moram da kažem da je, ipak, selekcija Azerbejdžana u kompletnom sastavu i da tu ima puno igračica svjetske klase, a mi smo ipak pokazali da možemo - istakao je Ljubičić.

Puno su rotirali, ali su, napominje, imali šansu da dobiju i prvu, ali i treću utakmicu, koja je bila jako neizvjesna.

- Tako da nisam nezadovoljan, mada ima stvari za popraviti. Ali, isto tako ima stvari koje radimo dosta bolje nego što sam je, u ovom momentu, očekivao da ćemo raditi. Ali, najbitnije je da smo zdravi i da nastavljamo u dobrom raspoloženju i atmosferi.

Imamo još dvije sedmice priprema u Zenici, a nakon toga, 10. augusta, putujemo u Estoniju, na još dvije kontrolne utakmice prije puta u Italiju. Na tim utakmicama očekujem da vidim pravu sliku i da to bude prave kontrolne utakmice pred EP. Trenutno nemamo dogovoreno ništa od kontrolnih utakmica do Estonije, ali ako se pojavi neko da je u mogućnosti da nas ugosti ili da dođe, mi ćemo to sa zadovoljstvom prihvatiti - najavljuje Ljubičić.

Naša će selekcija na EP-u igrati u grupi B, čiji je domaćin biti aktuelni evropski prvak Italija. Ostali rivali su Bugarska, Hrvatska, Švicarska i Rumunija, a Ljubičić je, na početku ovih priprema, izrazio uvjerenje kako su sposobni biti među prve četiri selekcije u grupi te proći u narednu fazu.