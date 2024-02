Sanda Dubravčić za "Avaz": Cijelo Sarajevo je tada živjelo za Olimpijadu

Sanda se dotakla i najljepših uspomena na ZOI u Sarajevu.

- ZOI je bila Olimpijada svih nas. Od trenutka kad sam saznala da ću imati tu čast kao prva žena upalim olimpijski plamen, zahvaljujući sportskim rezultatima, to je bilo nešto fenomenalno. Naravno, taj boravak u Sarajevu i taj sam čin, malo nas je u svijetu. Upravo zbog toga je to specifičan događaj. Svi pitaju da li sam imala tremu. Da se zna, nisam! To je bilo toliko divno, međuljudski odnosi su bili drugačiji nego danas. Cijelo Sarajevo je tada živjelo za Olimpijadu. Moji roditelji su imali prijatelje u Sarajevu, nažalost, i jedni i drugi su pokojni. Đino, mamin kum, je i do dućana išao automobilom, a pošto se ta tri tjedna nije smjelo voziti, on je rekao: "Nema veze, sve za Olimpijadu". Stvarno je bilo vrlo dirljivo. Ljudi su živjeli za Olimpijske igre. Mislim da je bila jedna od najljudskijih u povijesti - rekla je Sanda.

Legendarna Sanda Dubravčić je na kraju poslala i poruku građanima Sarajeva.

- Drago mi je što sam tu. Želim da svi budu zdravi, sretni i da vole svoj život, te da uživaju u svakom trenutku - poručila je za kraj razgovora Sanda Dubravčić.