Lana Pudar na kreativan način ismijala kašnjenje radova na olimpijskom bazenu u Mostaru

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar i dalje čeka na izgradnju olimpijskog bazena u Mostaru.

Izgradnja dugo obećavanog bazena započela je u septembru prošle godine, ali je zaustavljena nakon samo tri mjeseca.

Tokom ponedjeljka pojavio se snimak bagera koji na gradilištu premješta zemlju s jednog mjest na drugo, a to je na svom Instagram podijelila i 18-godišnja plivačica.

Ona je to na kreativan način ismijala, uz pjesmu crnogorskog hip-hop dvojca "Who See" uz pjesmu "Nije preša", jasno aludiravši na to da se nadležnim, po ko zna koji put, ne žuri s radovima na izgradnji olimpijskog bazena.