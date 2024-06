Odbojkaški klub Novi Grad Sarajevo nastavlja oduševljavati dominacijom

Odbojkaški klub Novi Grad Sarajevo nastavlja oduševljavati svojom dominacijom na domaćim terenima, pokazujući izvanredne rezultate kroz različite dobne kategorije.

U sezonama 2022/2023 i 2023/2024, pionirska, kadetska i juniorska ekipa ostvarile su zapažene uspjehe, potvrđujući kvalitet i predanost kluba.

Pionirska Ekipa

U sezoni 2022/2023, pionirska ekipa OK Novi Grad iz Sarajeva pokazala je svoju superiornost osvajanjem svih mogućih titula. Pod vođstvom posvećenih trenera, pionirke su briljirale na svakom koraku, donoseći klubu priznanja i ponos. Njihov put do uspjeha izgledao je ovako:

- 1. mjesto na regionalnom takmičenju. Pionirke su dominirale regionalnim prvenstvom, prikazujući vještinu, timski duh i taktičku spremnost koja ih je izdvojila od konkurencije.

- 1. mjesto na federalnom takmičenju. Osvajanjem federalnog takmičenja, ekipa je još jednom potvrdila svoju kvalitetu, savladavši najbolje timove iz drugih kantona.

- 1. mjesto na državnom takmičenju. Kruna njihove sezone bila je osvojena državna titula, čime su postali najbolji pionirski tim u Bosni i Hercegovini.

Ovi rezultati su bili pokazatelj izvanrednog rada trenera i talenata mladih igračica koje su kroz disciplinu, upornost i zajedništvo postigle vrhunske rezultate.

U sezoni 2023/2024, pionirska ekipa je nastavila s izvanrednim uspjesima, ali su se suočili i s većom konkurencijom:

- 1. mjesto na regionalnom takmičenju. Ponovno su se pokazale dominantnima na regionalnom nivou, potvrdivši svoju stabilnost i kvalitet.

- 2. mjesto na federalnom takmičenju. Iako su se suočile s jakom konkurencijom, uspjele su osvojiti drugo mjesto na federalnom nivou, što je i dalje izvanredan rezultat.

- 3. mjesto na državnom takmičenju. Na državnom prvenstvu su se plasirale na treće mjesto, pokazujući da su i dalje među najboljim ekipama u državi.

Kadetska Ekipa

Kadetska ekipa OK Novi Grad također je imala izvanrednu sezonu 2022/2023, demonstrirajući svoju snagu i superiornost na svim nivoima takmičenja. Njihov put do uspjeha bio je impresivan:

- 1. mjesto u ligi Kantona Sarajevo. Sa samo jednim porazom u 20 utakmica, kadetkinje su suvereno vladale ligom Kantona Sarajevo, pokazavši svoju nadmoćnost i konstantnost tokom cijele sezone.

- 1. mjesto na kvalifikacionom polufinalnom turniru. U polufinalu su se suočili s jakim protivnicima, ali su uspjele osvojiti prvo mjesto, čime su se plasirale u finale.

- 1. mjesto na finalnom turniru na državnom nivou. Na državnom prvenstvu su nastavile nizati uspjehe, osvojivši prvo mjesto i okitivši se titulom državnih prvakinja.

U sezoni 2023/2024, kadetkinje su nastavile dominirati, čak nadmašivši svoje prethodne rezultate:

- 1. mjesto u ligi Kantona Sarajevo. Uz samo dva izgubljena seta u 20 utakmica, kadetkinje su demonstrirale apsolutnu dominaciju u svojoj ligi.

- 1. mjesto na polufinalnom turniru. Bez mnogo poteškoća su osvojile prvo mjesto, osiguravši plasman u finale.

- 1. mjesto na finalnom turniru za prvaka BiH. Još jednom su potvrdile svoj status najboljeg tima u državi, osvojivši državnu titulu bez izgubljene utakmice.

Ovi rezultati potvrđuju da kadetska ekipa ne samo da održava visoke standarde, već ih i nadmašuje svake godine. Treneri i igračice su kroz marljiv rad i posvećenost postigli rezultate koji su inspiracija za cijeli klub.

Juniorska Ekipa

Juniorska ekipa OK Novi Grad Sarajevo je u sezoni 2023/2024 također postigla zavidne rezultate, pokazavši da klub ima kvalitet i u starijim kategorijama:

- 1. mjesto na regionalnom kvalifikacijskom turniru. Juniorke su briljirale na regionalnom nivou, osiguravši plasman na federalno takmičenje.

- 2. mjesto na turniru za prvaka Federacije BiH. Na federalnom nivou su se suočile s jakom konkurencijom, ali su uspjele osvojiti drugo mjesto, što je veliki uspjeh.

- 1. mjesto na finalnom turniru za prvaka BiH. Na državnom prvenstvu su se pokazale kao najbolje, osvojivši titulu prvaka BiH.

Ovi uspjesi svjedoče o kontinuiranom razvoju i kvaliteti juniorske ekipe, koja je uspjela ostvariti najviši cilj na državnom nivou. Njihov trud i rad uloženi u treninge i pripreme donijeli su plodove, čime su još jednom potvrdili da OK Novi Grad Sarajevo ima izvanredan kadar.

Kroz svoje pionirske, kadetske i juniorske ekipe ovaj klub pokazao je visok nivo kvaliteta, posvećenosti i uspjeha. Ovi rezultati ne samo da su ponos kluba, već i inspiracija za buduće generacije mladih odbojkašica. Kroz disciplinu, trud i timski rad, OK Novi Grad Sarajevo izrasta u jedan od najuspješnijih odbojkaških klubova u Bosni i Hercegovini, sa svijetlom budućnošću ispred sebe. Sa ovakvim postignućima, budućnost odbojke u Sarajevu, ali i šire, izgleda svijetlo, a klub nastavlja da gradi svoju tradiciju uspjeha i izvrsnosti.

Odbojkaški klub Novi Grad učestvuje i na mnogim turnirima koji se organiziraju u regionu (Umag, Pazin, Ljubljana, Novi Sad, Beograd). Također, dvanaest godina za redom organiziramo Međunarodni turnir mladosti i prijateljstva na kojima svake godine učestvovuje 25 ekipa iz svih zemalja regiona.

Ove godine, Odbojkaški klub Novi Grad iz Sarajeva je pozvan na prestižni međunarodni turnir pod nazivom „Global Challenge 2024“, koji će se održati u periodu od 15.07. do 19.07.2024.god., u organizaciji američke odbojkaške agencije Bring It Promotions. Radi se o izuzetno jakom međunarodnom odbojkaškom turniru za ženske mlade (U18) i seniorske (U23) ekipe, koji se svake godine održava u 07. mjesecu u Puli, u Hrvatskoj. Ovaj klub je još uvijek jedini u regionu sa pozivnicom za učestvovanje, i time se nastoji omogućiti mladim djevojkama da se okušaju na ovako jakom turniru, te steknu međunarodna iskustva, upoznaju djevojke i trenere iz raznih krajeva svijeta. U 2022. godini OK Novi Grad Sarajevo učestvovao je po prvi puta i osvojio odlično četvrto mjesto u veoma jakoj konkurenciji.

Global Challenge izvrsna je prilika za sticanje međunarodnog iskustva na visokom profesionalnom nivou. Na dosadašnjim takmičenjima učešće su uzele ekipe i odbojkaški savezi iz Hrvatske, Slovenije, Rusije, Rumunije, Njemačke, BiH, Crne Gore, Kine, Češke Republike, Austrije, Mađarske, Italije, Irana, Japana, Danske, Portorika i SAD.

- Obzirom da smo svjedoci činjenice da je ženski sport u BiH vrlo zapostavljen u smislu ulaganja kako od strane države, tako i od strane drugih potencijalnih sponzora, jako smo ponosni na ono što smo do sada uspjeli postići, te nastavljamo svoju borbu sa ciljem da što većem broju mladih djevojaka kroz sport stvorimo mogućnost za bolji, zdraviji i kvalitetniji život - poruka je trenera.