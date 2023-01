Beker: Svijet nije vidio nikoga kao što je Federer

- Novak ima 35 godina i njegov je san postati najbolji teniser svih vremena. Čak i kao dijete je to govorio. Ali svijet nije vidio nikoga kao što je Federer. On je igrao toliko savršeno da ne vjerujete da je to moguće. Zbog njega je tenis globalni sport - rekao je Beker u razgovoru za Eurosport.

- Svjedočimo smjeni generacija. Rodžer (Roger) je otišao, a Nadal je na korak da se i on umirovi. Igrat će u Parizu, a nakon toga je upitno. Samo je pitanje sad kad će Novak osvojiti svoj 23. gren slem - dodao je Beker, koji je trenirao Đokovića od 2013. do 2016. godine.