Đoković nakon pobjede protiv Van Aša: Bila mi je potrebna energija publike

Novak Đoković je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci, nakon plasmana u četvrtfinale turnira "Srpska Open", rekao da je meč protiv Luke van Aša (Luca Van Assche) bio izuzetno iscrpljujući, javlja Anadolija.



Dodao je da je to bilo i očekivano s obzirom na uslove u kakvim su igrali.

Nezavidna pozicija

- Bio sam u nezavidnoj poziciji, nisam igrao najbolje i bilo mi je potrebno da dobijem energiju i podršku publike - rekao je zahvaljujući se publici na sjajno podršci i sjajnoj atmosferi.

Govoreći o teniskim podlogama, on je rekao da svaki igrač ima svoje preferencije.

- Jesam odrastao i najviše igrao na šljaci, međutim za moj stil igre ona mi najmanje odgovara, a najviše trava i tvrda podloga i dvorana - rekao je on.

Naglasio je da je imao puno izvanrednih pobjeda na šljaci, sjajnu karijeru, ali upoređujući se s drugim podlogama na njoj je morao uložiti najviše napora da bi uspio.

Govoreći o mladim generacijama i o tome kako se "razigraju protiv njega", rekao je da je to normalno očekivati "da kada si na vrhu svako želi da te pobijedi".

Razigrani protivnik

- Nije uvijek prijatno kada imate razigranog protivnika, današnji protivnik je mlad, perspektivan, pred njim svijetla budućnost - rekao je on dodajući da je Van Aš brz i spretan.

Kroz smijeh je dodao:

- To što se svi razigraju možda je dobra uvertira za trenersku karijeru.

On je rekao i da Francuska proizvodi tradicionalno sjajne igrače svake generacije, ali i da mu se ne dopada "kako izgleda trenutno stanje srbijanskog tenisa" i da moraju da porade kolektivno na tome.

Licenca iznajmljena

Govoreći o nastavku održavanja turnira u Banjoj Luci, rekao je da je licenca iznajmljena i vraća se vlasniku, ali da će se potruditi da nađu način da Srbija i Banja Luka imaju turnir.

- Da li će nam to poći za rukom ne znam, to ne zavisi od nas - rekao je on i dodao da se nada da će ocjene iz Svjetske teniske organizacije biti dobre.

Đoković je dodao:

- Osnova je napravljena, vjerujem da s dobrim ocjenama i preporukama nešto dobro može nastati u budućnosti.

"Srpska Open 2023" je ATP turnir iz serije 250, koji se ove godine održava u Banjoj Luci nakon dvije uzastopne godine održavanja u Beogradu, glavnom gradu Srbije.