Oglasila se Vanesa Brajant: Evo šta je poručila Đokoviću koji je posvetio titulu Kobiju

S druge strane, Novak je otkrio kako se rodila ideja o majici sa Brajantovim likom.

- Ova majica, razmišljao sam da mogu da je napravim, nikome to nisam rekao do prije nekoliko dana, pitao sam ljude iz tima da je naprave. Pričao je o mentalitetu, povratku poslije povrede, njegova smrt me je mnogo pogodila, on je nosio 24 broj kada je završio karijeru, mislio sam da je ovo lijep momenat da napravim sjećanje na njega - poručio je Đoković.