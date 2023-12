Kirjos najavio kraj karijere: "Ne igra mi se više tenis"

Australski teniser Nik Kirjos (Nick Kyrgios), koji se oporavlja od povrede, izjavio je da bi rado prekinuo igračku karijeru, te da mu se više ne igra tenis, ali da vjeruje kako ima u sebi još jednu do dvije dobre godine.

Kirjos je odigrao samo jedan meč ove godine, izgubivši od Vua Jibinga (Wu Yibing) u Štutgartu.

Finalista Vimbldona iz 2022. godine propustio je sve turnire u protekloj sezoni, a u subotu je najavio da će preskočiti i Australijan Open.

- Iskreno, da je po mom, doista više ne bih igrao. No, moram. Imam još toliko toga za pokazati, ali ne igra mi se više - izjavio je Kirjos.

Nepodnošljivi bolovi

Dodao je kako ga je oporavak od mnogih povreda umorio.

- Umoran sam. Iza mene su tri operacije. Imam samo 28 godina, a oduvijek sam želio imati porodicu i živjeti život bez bolova. Danas kad ustanem ne mogu hodati bez bolova - rekao je Kirjos.

Nije digao ruke od karijere

Unatoč trenutnom fizičkom stanju, Kirjos još nije digao ruke od svoje igračke karijere.

- Samo želim odigrati još jednu ili dvije godine na vrhunskoj razini i onda otići onako kako ja želim. Ne želim ponovno na nekakvu operaciju ili prolaziti nešto slično. Mislim da još mogu imati jednu do dvije dobre sezone i to će biti to - izjavio je pobjednik Australian Opena u paru iz 2021. te dodao:

- Bit ću zadovoljan svojim postignućima i moći ću reći svima onima koji žele da i dalje igram da se moraju pomiriti s tim da prestajem s igranjem.