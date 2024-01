Ponovio uspjeh Nadala i Federera, ali napravio i nešto što niko nije: Ovo najbolji govori o Sinerovoj partiji protiv Đokovića

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ispao je u polufinalu Australijan opena nakon poraza od Italijana Janika Sinera (Jannik Sinner) sa 3:1 u setovima.

Siner je napravio senzaciju, ali je uspio napraviti podvig koji još niko nije kada je nasuprot njega sjajni Novak Đoković.

Italijan je, naime, postao prvi teniser koji Đokoviću nije dozvolio nijednu brejk-loptu na jednom Gren slem meču.

Ovaj podatak dovoljno govori koliko briljantan je bio Siner protiv Đokovića.

Osim toga, Siner je prvi teniser koji je uspio izbaciti Đokovića u polufinalu Australijan opena, najdražem Gren slem turniru za srbijanskog tenisera.

Što se tiče Đokovića, on je u Melburnu do sada osvojio deset titula, ali će će na 11. morati sačekati do sljedeće godine.