BH Telecom dobitnik nagrade VMware Cloud Verified Award 2023

Kompanija BH Telecom posebnu pažnju posvećuje praćenju aktuelnih trendova iz oblasti modernih tehnologija nastojeći svojim korisnicima osigurati dostupnost svih noviteta na tržištu. Tako je i cloud computing već uveliko prisutan u redovnoj ponudi usluga koje BH Telecom pruža svojim korisnicima.

Prije nekoliko dana održan je VMWARE Adria Forum 2023 u Šibeniku, konferencija namijenjena IT profesionalcima koji žele pojednostaviti složenost više oblaka, riješiti izazove različitih modela rada u oblaku, ukloniti rupe u sigurnosti od jezgre do oblaka do ruba, podržati obilnu radnu snagu sveobuhvatnim upravljanjem životnim ciklusom ili koristiti izvorne principe oblaka za izgradnju, pokretanje i upravljanje modernim aplikacijama.