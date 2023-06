Dolazi "Vivia Run & More Weekend", bojiš se?

Sve je spremno. Banjaluka je ponovo u fokusu sportske javnosti. „Vivia Run And More Weekend“, od 2. do 4. juna, šesti put okuplja elitne trkače i rekreativce. Ali, to nije sve. Jedinstven festivalski koncept u Evropi donosi veliku eksploziju zabave i boja za sve generacije.

Start i cilj svih trka je na platou ispred „Banjalučke arene“.

Uz centralni M:tel RMC Banjaluka Polumaraton (4. jun, nedjelja), trčimo Imlek RMC 10k i G-Drive 5k Team Run. Sa muzičkih punktova duž staze dolaze pozdravni decibeli i podrška vrijednih volontera. Za polumaratonce motiv je i jedinstven nagradni fond. Novčano nagrađujemo prvih deset trkačica i isto toliko trkača na 21 km. Specijalne nagrade spremne su i za najbržu Banjalučanku i najbržeg Bajalučanina. U pohodu na lični rekord (01:49:32) je i gradonačelnik Draško Stanivuković. Uz NIKE majicu i poklone sponzora, svaki polumaratonac ima i besplatnu kotizaciju za Nektar Color Fun Run i koncert energičnih Splićana - The Beat Fleet (3. jun, subota). Ovogodišnja medalja napravljena je u obliku šarenog magnet - otvarača za flašu najluđe zabave.