Finansiranja u BBI banci za privrednike i obrtnike sa fiksnom profitnom maržom od 0,62%

Ugovaranje finansiranja linije Srednjobosanskog kantona, za obrtnike je do maksimalnog iznosa 50.000 KM, dok se za privredna društva, u zavisnosti od broja zaposlenih, iznos finansiranja kreće od 100.000 do 500.000 KM, sa minimalnim rokom otplate do 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate do 60 mjeseci, uključujući i grace-period do najviše 6 mjeseci.

Pravo na subvenciju moći će ostvariti privredna društva i obrtnici koji nemaju neizmirenih poreskih obaveza, te koji su sredstva utrošli namjenski.

Javni poziv privrednicima za dodjelu podsticajnih sredstava finansiranja možete pogledati ovdje odnosno putem web stranice, u BBI podružnicama: Bugojno, Travnik i Gornji Vakuf ili putem emaila.