Bosnalijek i ove godine pružio podršku obilježavanju Ljubičastog dana

U skladu sa svojom misijom unapređenja kvaliteta života, najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini Bosnalijek, značajan je oslonac društvenoj zajednici te tradicionalno pruža podršku aktivnostima povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške osobama s epilepsijom (Ljubičasti dan).

Ljubičasti dan je međunarodni dan podrške osobama sa epilepsijom koji 26. marta svake godine ujedinjuje ljude širom svijeta kako bi iskazali solidarnost i govorili o problemima sa kojima se osobe sa epilepsijom susreću te pružili podršku u borbi protiv njihove stigmatizacije.

Za obilježavanje dana izabrana je ljubičasta boja lavande koja je internacionalna boja epilepsije, a isto je tako povezana i s osjećajem usamljenosti koji se učestalo javlja kao posljedica društvene stigmatizacije i izolacije osoba s epilepsijom.