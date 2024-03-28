Bosnalijek i ove godine pružio podršku obilježavanju Ljubičastog dana

U skladu sa svojom misijom unapređenja kvaliteta života, najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini Bosnalijek, značajan je oslonac društvenoj zajednici te tradicionalno pruža podršku aktivnostima povodom obilježavanja Međunarodnog dana podrške osobama s epilepsijom (Ljubičasti dan).
Ljubičasti dan je međunarodni dan podrške osobama sa epilepsijom koji 26. marta svake godine ujedinjuje ljude širom svijeta kako bi iskazali solidarnost i govorili o problemima sa kojima se osobe sa epilepsijom susreću te pružili podršku u borbi protiv njihove stigmatizacije.
Za obilježavanje dana izabrana je ljubičasta boja lavande koja je internacionalna boja epilepsije, a isto je tako povezana i s osjećajem usamljenosti koji se učestalo javlja kao posljedica društvene stigmatizacije i izolacije osoba s epilepsijom.
I ove godine, Bosnalijek je organizovao stručna predavanja i savjetovališta za osobe oboljele od epilepsije, njihove porodice i zdravstvene radnike s ciljem podizanja svijesti o epilepsiji koja je jedno od najčešćih neuroloških oboljenja.
Aktivnosti povodom obilježavanja Ljubičastog dana započele su u Tuzli, 24. marta 2024. godine. Klinika za neurologiju UKC Tuzla i Bosnalijek organizovali su druženje sa građanima Tuzle uz podjelu edukativnog materijala i prigodnih poklona. Ovom prilikom upriličen je i plesni program pod nazivom “Ljubičasti dan, otplešimo iz sjene”.
Sa Klinike za neurologiju UKC Tuzla u narednom periodu najavljuju posjete osnovnim i srednjim školama te radionice sa djecom i razrednicima s ciljem savjetovanja šta mogu uraditi i kako pomoći ukoliko neko od njihovih drugara doživi epileptični napad.
Tradicionalno obilježavanje Ljubičastog dana održano je i 26. marta 2024. godine, u amfiteatru Internacionalnog Univerziteta u Travniku (IUT) sa ljekarima iz različitih zdravstvenih ustanova Srednjobosanskog kantona.
Prisutni ljekari su imali priliku čuti više o kvaliteti života oboljelih od epilepsije, dijagnostici same bolesti, vrstama epilepsije ali i terapijskim opcijama liječenja.
Mi u Bosnalijeku smatramo da je pacijentima sa epilepsijom neophodna socijalna integracija uz punu podršku društva jer se suočavaju sa mnogobrojnim rizicima i izazovima u svakodnevnom životu. Također, smatramo da je edukacija presudna i najbolji način za borbu protiv stigmatizacije, zato nastavljamo sa pružanjem podrške obilježavanju Ljubičastog dana.