Biskup banjalučki Komarica: Bogu je stalo do naše vječne sreće

Vjerovati u Božje utjelovljenje

- Da to Kristovo spasavajuće djelovanje urodi spasonosnim plodom kod svakog čovjeka, potrebno je da čovjek prihvati u vjeri osobu Isusa Krista - kao svoga Spasitelja - i to u njegovoj cjelokupnosti: od njegova rođenja u Betlehemskim jaslicama do njegova razapinjanja na Golgotskom križu te do njegova slavnog Uskrsnuća i Uzašašća na Nebo svome Ocu i do slanja obećanog Duha Svetoga njegovim učenicima, to jeste članovima njegove Crkve - kazao je Komarica u poruci povodom predstojećeg Božića kojeg katolički vjernici proslavljaju u nedjelju 25. decembra, piše Anadolija.

Prema njegovim riječima, takvo prihvaćanje, takav odgovor ljudi na Božji jasni i istiniti govor u događaju utjelovljenja njegovog jedinorođenog Sina, čini nas Božjom djecom i ujedno "baštinicima vječnog života" kako to naglašava sveti Pavao apostol u poslanici svome učeniku biskupu Titu, a što slušamo na božićnoj misi zornici.

- Vjerovati u Božje utjelovljenje znači biti osvjedočen da je vječnom, svemogućem i živom Bogu jako stalo do čovjeka, do nas ljudi svih vremena i svih naroda - i to unatoč beskrajnom razmaku koji zjapi između našeg Stvoritelja i nas ljudi, njegovih stvorenja. Bogu je stalo do naše vječne sreće, našeg vječnog života, iako dobro zna da smo mi, svojom krivnjom, zaprljani grijehom i onesposobljeni da tu sreću i taj život sami postignemo - naveo je Komarica.

Dodao je da slaviti stvarnost utjelovljenja Sina Božjeg i rođenje Spasitelja svijeta Isusa Krista, znači svjesno se izložiti svjetlo Božjeg milosrđa i ljubavi.