Vojin Mitrović podnio ostavku, evo ko će ga mijenjati na poziciji ministra prometa i komunikacija

Vojin Mitrović (SNSD) više nije ministar prometa i komunkacija Bosne i Hercegovine. Ostavku na ovu funkciju dao je nakon što je imenovan za ministra privrede i poduzetništva u Vladi RS-a.

Dodao je da je njegova ostavka prihvaćena. Po zakonu, ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ostavku podnosi predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a to je u ovom slučaju Zoran Tegeltija (SNSD).

Umjesto Mitrovića, kako je zakon propisao, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH vodit će njegov zamjenik, a to je Nedžad Branković (SDA). Branković će voditi ovo ministarstvo do izbora novog saziva Vijeća ministara BiH. Ovo je drugi ministar iz RS-a u Vijeću ministara BiH koji je podnio ostavku. Nedavno je to učinio Miloš Lučić (DNS), ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, no ne zbog imenovanja već nakon što je uhapšen 6. decembra o nalogu Tužilaštva BiH zbog sumnje u zloupotrebu položaja.