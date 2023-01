Šta građani kažu o zagađenju zraka: "Za svojih 56 godina života u Sarajevu nisam doživio nešto ovakvo"

Štetan utjecaj

Svake godine

Sarajevski pulmolog Edo Selimić za "Avaz" je kazao da je ova pojava gotovo uobičajena svake godine te da se nalazimo u katastrofalnoj pat-poziciji.

- Magla snižava postotak kisika u zraku za nekih 10 posto, a kada na to dodate sitne čestice i hemijska jedinjenja koja nastaju spaljivanjem, onda je to katastrofa. Boravak u kući izlaže nas drugom riziku, jer se ne otvaraju prozori i balkoni, ne pušta se novi zrak u prostor zbog smoga izvana. U taj prostor vam dolaze ljudi potencijalno s nekom virusnom infekcijom. Puno lakše ćete oboljeti u takvom ambijentu, tako da je to baš jedan ružan začarani krug, iz kojeg je u ovom trenutku teško izaći. Da je to čista magla, pa uredu, ali vi se disanjem trošite u tom prostoru pa morate povećati koncentraciju kisika, ali ne možete, jer je vani katastrofa - kazao je Selimić.