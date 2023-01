Turisti uživaju u čarima Baščaršije i zvuku neobičnog instrumenta

Grad je prelijepo okićen

Čari Baščaršije

Sretno Sarajlije

Veliku pažnju građana privukla je Ana iz Engleske koja svira neobični instrument - hang pang.

- Instrument koji sviram porjeklom je iz Švicarske, a zove se hang pang. Veoma je delikatan, i svira se umjereno, sa puno strpljenja, opušta me. Nastojim obići što više država, i za to skupljam novac. Ide Nova godina i nisam toliko uzbuđena zbog stvari koje su se izdešavale tokom godine. Najviše me pogodio rat u Ukrajini jer moji korijeni su iz te zemlje. Želim da to konačno stane, a građanima BiH želim mir i zdravlje - poručila je Ana.