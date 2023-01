Lagumdžija: SDA se ponaša kao uvrijeđena mlada

- To se sve dešava u situaciji u kojoj se već 27 godina na kraju svake godine održava međunarodni skup pod patronatom UN-a posvećen klimatskim promjenama i samoodrživom razvoju. Riječ godine na engleskom jeziku je nešto što se pojavilo prvi put, a to je permanentna kriza. Dakle svijet je obilježen permanentnom krizom, odnosno jednim produženim periodom nestabilnosti i nesigurnosti.

Para u budžetima ima

- Samo da spustite neoporezivi dio na bruto plate u Federaciji na nivo kao što je to u RS, tada bi se svim ljudima plata povećala za 200-300 maraka mjesečno. Rješenje postoji. Ako smanje te poreze poslodavcima ostaje isto koliko plaćaju, samo državi sad plaćate 200-300 maraka manje, a to ide ljudima na platu. To se može primijeniti na sve plate, bez ikakvih problema. I za dva-tri mjeseca bi se upumpao samo djelić tih para koje sada imaju viška. Možete i na penzionere sličnu formulu primijeniti. Ali za to je potreban konsenzus na političkom nivou, na nivou BiH i entiteta. Ja nažalost ne vidim da se o tome priča, osim nekih stručnjaka, ali to ne dopire do vladajućih. Naš osnovni problem je što se mi, i ovako malo što nas ima, i dalje nastavljamo dijeliti.

- Taman što smo počeli izlaziti iz pandemije koja je blokirala cijeli svijet skoro tri godine. S druge strane, u posljednjih 30-ak godina preko 100 miliona ljudi je umrlo od malarije, tuberkuloze i AIDS-a. Mi nismo ni znali da se te bolesti pored nas dešavaju. Ali umiralo se po zemljama u razvoju, sirotinja je umirala po svijetu. Sada kad je covid zagrabio Evropu i SAD svi su ustali. Dakle mi se nalazimo u jednom svijetu koji je počeo da se oporavlja od tog covida i očekivalo se da bi svjetska ekonomija u idućoj godini mogla oko 3,2 posto da se oporavi. A iduća godina se već očekuje da će biti za pola procenta manje. S druge strane, ogromna sredstva se ulažu u nekoliko paralelnih ravni. Svijet je sada zaokupljen stvarima kojima mi nismo zaokupljeni uopšte, a to je energetska tranzicija na zelenu ekonomiju. BiH je evropski šampion u inflaciji u prošloj godini. To nama nije u fokusu. Očekuje se da će iduće godine inflacija ipak da se malo stavi pod kontrolu.

"Ne uzdam se u boljeg ili lošijeg Dodika, boljeg ili lošijeg Dragana"

Kada je riječ o kandidatskom statusu BiH Lagumdžija kaže da je to, prije svega, ogromna stvar.

- On nije rezultat našeg rada, pa ni našeg nerada. On je rezultat geostrateških pomaka koji se dešavaju i u svijetu i u regionu. Ali ovo je poruka EU da je geopolitički BiH u EU. To je poruka svima da je ovo što se tiče geostrateških odluka završena priča. BiH će ući u EU i sa kandidatskim statusom to je opismenjeno. To se odnosi i na NATO put BiH. Druga stvar, za investitore to je jako pozitivan znak jer mi više nismo zemlja sa nepoznatom i neizvjesnom budućnošću. Treća stvar, ti famozni IPA fondovi, u njima se ništa novo neće desiti. Mi ni ogromna sredstva koja smo ranije dobili nismo ni pokrenuli. Kod nas se ne vidi spremnost da prihvatimo pozitivne projekte. Kad su u pitanju evropski novci, mi smo tu zaista ispod svakog prosjeka. Moramo se okrenuti regionalnom povezivanju.

Pojašnjava da će početak pregovora biti odraz naše spremnosti da uđemo u reforme.

- Jasno je kao dan da mi ne možemo ispuniti onih 14 uvjeta pa onda početi pregovore. Nadam se spremnosti ljudi koji vode ovu zemlju. Više joj se nadam nego što je vidim.

O novoj koaliciji na državnom nivou kaže da je još rano da se da ocjena.

- Ljudima treba dati šansu da nešto naprave. Ono što me brine je što je Dodikovo ponašanje već viđeno i ništa me ne iznenađuje. Čak je rekao da nije oduševljen kandidatskim statusom i da ne očekuje ništa. Ako on ne očekuje ništa, onda mi svi zajedno imamo problem. Ja se ne uzdam u boljeg ili lošijeg Dodika, boljeg ili lošijeg Dragana. Uzdam se da se malo uozbilji bh. politički faktor i da prestanu podjele. Formirana je koalicija kakva je formirana i očekujem da zavisimo od mudrosti ljudi koji predstavljaju bh. politički faktor. Nažalost, sada vidim bjesomučne napade na to ko je izdajnik. Mislim da je ta retorika katastrofa i nekorektna. Ja sam potpuno uvjeren da izdaje neće biti. Mene ne plaši izdaja, nedostatak patriotizma, plaši me podijeljenost i nedostatak mudrosti.