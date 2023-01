Iz Hitne pomoći KS uputili apel građanima: Petarde izazivaju teške povrede

Puno posla

Prim. dr. Jasmina Hanjalić iz Hitne pomoći Kantona Sarajevo kazala je za “Avaz” da i ove godine upućuju apel sugrađanima da ne upotrebljavaju pirotehnička sredstva.



- Ona su potencijalna opasnost od povređivanja, naročito ruku, lica, a čak može doći do oštećenja očiju i sluha - upozorila je dr. Hanjalić.

Iako je upotreba pirotehničkih sredstava prekršajno djelo, svjedoci smo da to građani zanemaruju te za vrijeme praznika ljekari imaju pune ruke posla.

- Imali smo razne slučajeve, pa i značajne povrede. Najčešće se radi o povredama ruku, i to u obliku opekotina, ali i s raznim ranama. Srećom, ne dođe do otkidanja prstiju, što se, također, može desiti. Imali smo slučaj povrede oka od te vatre, a naglašavam da se može oštetiti prednji sloj oka i onda to izaziva komplikacije, pa i operacije - objasnila je doktorica.

Kako je dodala, petarde su posebno opasne za malu djecu.