Inspekcija KS kontroliše učesnike u saobraćaju zbog zagađenja zraka

Zagađenje zraka

Visoke kazne

U tom smislu nadležne općinske inspekcije svakodnevno obilaze teren i aktivna gradilišta, te upozoravaju izvođače radova na obavezu poštivanja te mjere, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti ovlaštene su za poduzimanje i drugih zakonom predviđenih mjera, uključujući i pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdavanje prekršajnog naloga.

Za nepoštivanje navedene mjere predviđena je novčana kazna u iznosu 1.000 do 5.000 KM za pravno lice odnosno 500 do 1.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Za fizička lica kazna iznosi 500 do 1000 KM.

Iz KUIP pozivaju građane Kantona Sarajevo da uočene nepravilnosti ili nepoštivanje mjera od obveznika prijave KUIP-u telefonski ili mailom na poznate brojeve i adrese.