Nikšić: Sastao sam se s Komšićem u petak, bezbroj laži je nakon toga izrekao, za NATO nije ni pitao

- U principu zaista ne prenosim ono što pričam s ljudima u četiri oka, ali kada neko svjesno bestidno slaže, iako postoje i svjedoci razgovora, onda moram prokomentarisati. Nakon bezbrojnih laži koje su plasirane preko privatnog novinara i njegovog portala, očito ni to nije bilo dosta pa sada treba pokazati pravo lice. Tačno je, gdin Komšić i ja sreli smo se u petak, jer sam zbog želje partnera da pokušamo još jednom razgovarati, otišao na Vlašić gdje očito u zimskom periodu ordinira član Predsjedništva - naveo je Nikšić.

Precizno pojasnio šta piše u sporazumu

- Naravno da sam vrlo precizno objasnio šta piše u sporazumu. Čak sam ga pitao zar mi nije on rekao da mu je draže da sam ja dio vlasti nego Bakir, jer sumnja da bi sada Bakir pristao na sve, a za mene zna da neću popustiti? Pred svjedokom je odgovorio potvrdno, a kao ilustraciju svoje tvrdnje rekao kako njegovu apelaciju protiv odluke Visokog predstavnika na Ustavnom sudu blokira SDA kojoj ta odluka najviše odgovara. I opet ću zadržati dignitet i neću govoriti o privatnim stvarima koje je tada spominjao, ali isto tako više neću šutjeti - napisao je Nikšić.

Na pitanje Nikšića šta je to dao, Komšić je odgovorio Izborni zakon.

- Tom prilikom dobili smo potvrdu svega što sam znao i ranije, ali neki od naših partnera nisu vjerovali. Naravno da me nije pitao za sporazum u Laktašima jer je sporazum potpisan u Parlamentu Bosne i Hercegovine. Istina je da nije rekao kako smo bilo koga isporučili HDZ i SNSD, već je pitao zašto mi nismo nešto izvukli za ono što smo navodno dali. Nije ni spomenuo NATO, a i zašto bi kad su nas oni već uveli u NATO, pa mi to nismo ni mogli pokvariti - ističe Nikšić.

Na svaku laž odgovoriti istinom

Kaže da će na svaku laž odgovoriti istinom.

- Nema tog grama popularnosti zbog kojeg bih se prodao i iznosio neistine i laži na bilo koga, pa ni na bivše drugove, što smo očito nakon ove zadnje laži Željko i ja definitivno postali. Lagati neću, ali ću se od laži braniti. Pitam se zaista gdje je granica, koliko vrijedi čast po vašoj mjeri, kako vam ne dosadi ljudi moji? Diskutovati argumentima sam spreman sa svakim, naravno i prihvatiti kad nisam u pravu. Ali ne pristajem da je za mene Bosna i Hercegovine od Sarajeva do Vlašića. Kojom to politikom želite postići da Bosna i Hercegovina bude na svakom njenom pedlju? - rekao je Nikšić.

Nikšić navodi da možda sami sebe lažu da je moguće razgovarati i mijenjati stvari s Dodikom i Čovićem, ili drugi njih lažu da je moguće, ali da su ipak odlučili da pokušaju.

- Preuzeli smo taj rizik. Nećemo sjediti u sigurnom okruženju svoje kancelarije, svoga doma ili kafane i smišljati laži protiv neistomišljenika u "svom dijelu" zemlje, a u patriotskom zanosu pljuvati one druge koji opet u "svom dijelu" zemlje tako postaju još veći i važniji. Ako ne uspijemo nikad nam nije kasno opet se vratiti na ono što imamo i što nam ostavljate blokirane institucije, svađu, podjele. Dat ću sve od sebe da uspijem. Bar ti znaš kako sam se mogao prodati, pa i za ponude koje sam imao od nekih tebi bliskih ljudi koji kupuju i ne kriju to, delegate u Domu naroda. Ipak u jednom su u pravu, bivši druže, bar kad pričamo bez medija, možeš biti miran nikada neću popustiti ispod svojih principa i stavova SDP BiH. Ti si mi već javno presudio kao izdajniku. Vjerovatno za potrebe pravdanja politike svađe i podjela. To vjeruj mi nije moja sramota. Neka vrijeme pokaže - zaključio je Nikšić.