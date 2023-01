Islamska zajednica u BiH: Čini se da gospodin Nikšić ne razumije pitanje nepotpisivanja ugovora sa državom

Nažalost, o tom pitanju Predsjedništvo BiH zbog upornog protivljenja nekih njegovih članova nikada do danas nije postiglo potrebnu saglasnost.

- Budući da nam se čini kako gosp. Nikšić ne razumije dovoljno to pitanje, osjećamo potrebu kazati sljedeće:

2. Predsjednik SDP-a trebao bi znati da Islamska zajednica nije o tom pitanju razgovarala ni s jednom političkom partijom i da to pitanje nije u nadležnosti političkih partija, već, isključivo, u nadležnosti države.

Prema tome, neće političke partije razgovarati o tome, neće one, kako je on naznačio, razgovarati o odsustvu s posla u vrijeme džume, odsustvu s posla radi obavljanja hadža i sl., već će to činiti nadležni državni organ i Islamska zajednica, i niko drugi.

Trgovanje tim pitanjem u međupartijskim razgovorima i dogovorima nije prihvatljivo. Iz toga razloga je uslijedilo naše reagiranje koje je gosp. Nikšić spomenuo u svom gostovanju.

Što se tiče njegove insinuacije da se "zna iza koje političke opcije oni (Islamska zajednica) stoje", ona nije vrijedna našeg komentara - saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.