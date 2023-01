Kajganić: Tužilaštvo BiH je u 2022. zadalo ozbiljan udarac organizovanim kriminalnim grupama u BiH i regionu

U predmetima koji se odnose na neizvršenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine imamo značajne poteškoće jer je veoma teško doći do dokaza o počinjenom krivičnom djelu. Kada se radi o 9. januaru, datumu kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, Ustavni sud je konstatovao da je odluka formalno izvršena - kazao je za BHRT glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić.

Kajganić u emisiji Aktuelni intervju BHT1 govori o radu Tužilaštva BiH i koliko je zadovoljan radom pojedinih tužilaca, procesuiranju slučajeva visoke korupcije, predmetima koji se odnose na obilježavanje neustavnog 9. januara, slučajevima Memić i Dragičević te radu na predmetima koji se odnose na izborne nepravilnosti.

Potpuna specijalizacija tužilaca

- Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u proteklom periodu je radio na potpunoj specijalizaciji tužilaca i primjeni automatske dodjele predmeta tužiocima kako bismo izbjegli bilo kakve insinuacije o eventualnoj pristrasnosti pojedinih tužilaca ili glavnog tužioca kod dodjele predmeta. Dalje smo radili na unapređenju saradnje između policijskih i bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini i Tužilaštva BiH i radili smo na značajnim predmetima koji se tiču Posebnog odjela za ratne zločine, a naročito predmetima organizovanog kriminala i korupcije - rekao je Kajganić.

Kako je istakao, javnost je upoznata o aktivnostima i rezultatima Tužilaštva BiH, s ciljem poboljšanja transparentnosti u radu ove institucije.

- Trenutno na našem sajtu imamo više od 100 optužnica koje su objavljene. Iz svih tih optužnica građani mogu da vide šta tačno tužioci i Tužilaštvo rade i koji su rezultati do sada postignuti. Sve optužnice su potvrđene pred Sudom Bosne i Hercegovine - dodaje glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Postignut pomak u predmetima visoke korupcije

Govoreći o predmetima visoke korupcije, Kajganić ističe kako se ne slaže sa stavom koji prevladava u bh. javnosti da "pravosuđe i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini ne rade svoj posao".

- Jednostavno je vidjeti iz rezultata rada za 2021. i 2022. godinu da postoje konkretni predmeti i da postoji pomak u tim predmetima. Kada govorimo o visokoj korupciji, u 2021. imali smo jednu optužnicu, u 2022. podigli smo tri optužnice. Veoma je značajno naglasiti da su sve te tri optužnice potvrđene. Isto tako, krajem 2022. imali smo nekoliko značajnih predmeta, lišili smo slobode jednog od ministara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je trenutno u kućnom pritvoru. Znači postoji osnovana sumnja za koruptivne aktivnosti koje mu Tužilaštvo stavlja na teret. Imali smo aktivnosti i na lišenju slobode zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO). Ne treba zaboraviti ni predmet "Respiratori" i činjenicu da se vodi postupak i protiv dosadašnjeg ministra sigurnosti. Ako znamo da u Savjetu ministara imamo 10 ministara, trenutno su predmet interesovanja Tužilaštva dva od njih 10 - podsjeća Kajganić.

Potrebne su nam hrabre sudije

Glavni tužilac Tužilaštva BiH ističe kako je potrebno osnažiti kaznenu politiku na način da se izriču strožije kazne za koruptivne aktivnosti, prvenstveno najviših zvaničnika Bosne i Hercegovine.

- Ja uvijek naglašavam - nama su potrebne hrabre sudije. Kada govorim o potrebi pooštravanja kaznene politike, ja ne kritikujem rad predsjednika sudova. Nama trebaju hrabre sudije jer su sudije u potpunosti nezavisne u svom radu od, između ostalog, i predsjednika sudova. Uvijek želim da naglasim pozitivan primjer, a to je činjenica da je u 2022. donesena prvostepena presuda u jednom predmetu korupcije gdje su dva službenika Službe za strance BiH osuđena na kazne zatvora od 10 i 14 godina. Ako budu takve presude u predmetima gdje Tužilaštvo svojim dokazima dokaže da su optužena lica počinila krivična djela, vjerujte da će korupcije biti manje - poručuje Kajganić.

Na pitanje postioji li politički pritisak na tužioce Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kada su u pitanju procesi koji su povezani sa političarima, Kajganić ističe da nije osjetio bilo kakav pritisak u smislu da neko pokušava da utiče na rad Tužilaštva.

- Meni niko od tužilaca nije prijavio bilo kakav pritisak. Ono što nama predstavlja problem je činjenica da sve institucije koje su nadležne za procesuiranje kriminala u BiH imaju problema sa licima koja su direktno povezana sa određenim kriminalnim grupama. Mi smo u 2022. godini lišili slobode 14 policijskih službenika, lišili smo slobode i jednog advokata i jednog sudiju, a prije nekoliko dana i jednog radnika Tužilaštva BiH koji je zloupotrebljavao činjenicu da radi u Tužilaštvu, radi pokušaja vršenja koruptivnih aktivnosti. Tužilaštvo BiH ne može samo, potrebne su nam jake policijske agencije i jaka obavještajno-bezbjedonosna agencija koja će nam dostavljati informacije o pripremama za izvršenje određenih krivičnih djela i mi ćemo onda sigurno biti efikasni - naglasio je Kajganić u razgovoru za BHRT.

Ozbiljan udarac organizovanom kriminalu u BiH i regionu

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo BiH je u 2022. zadalo "ozbiljan udarac" organizovanim kriminalnim grupama u BiH i regionu.

- Činjenicom da smo u 2022. godini lišili slobode više od 100 lica koja su bili organizatori ili pripadnici organizovanih kriminalnih grupa koje su činile krivična djela u Bosni i Hercegovini i regiji. Mi smo, između ostalog, podigli i prve optužnice u predmetima koji su proistekli iz informacija dobijenih dešifrovanjem kriptovanih aplikacija. Prva naša optužnica koja je i potvrđena se odnosi na ubistvo načelnika Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen 21. marta 2022. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zajedno sa MUP-om Republike Srpske u potpunosti rasvijetlilo taj događaj i podiglo optužnicu koju je Sud potvrdio. Značaj te optužnice je taj da je ovo prvi put da je takvo krivično djelo u potpunosti rasvijetljeno na način da su identifikovani i optuženi i naručioci i izvršioci i pomagači tako teškog krivičnog djela - napominje Kajganić.

O aplikacijama Skaj i Anom

Glavni tužilac Kajganić je govorio i o složenom procesu prikupljanja dokaza iz aplikacija Skaj i Anom u predmetima organizovanog kriminala.

- Teško je prikupljanje dokaza samo zbog obimnosti tih dokaza i zbog činjenice da su se te aplikacije koristile nekoliko godina i ogromnog broja podataka do kojih se došlo, i naravno zbog ograničenih kapaciteta policijskih agencija i Tužilaštva BiH. Trenutno imamo osam tužilaca koji rade u timu koji se odnosi na ta krivična djela. Policijske agencije u BiH su angažovale sve svoje raspoložive kapacitete za analizu tih podataka. Značajno je ovdje napomenuti da nema apsolutno nikakve bojazni koja se odnosi na zakonitost prikupljenih dokaza, jer se to pojavljivalo kao insinuacija u javnosti. Kada govorimo o aplikaciji Anom, mi podatke dobijamo od Sjedinjenih Američkih Država, znači ne možemo tvrditi da SAD, FBI i drugi organi rade nezakonito. Mi sve podatke i dokaze prikupljamo po pravilima o međunarodnoj pravnoj pomoći i svi ti dokazi su u potpunosti zakoniti, tako da je nama značajno da se potvrđuju naše optužnice i naravno da dobijemo osuđujuće presude - kazao je Kajganić.

Kajganić: Nisam zadovoljan radom svih tužilaca

Na pitanje da li je kao glavni tužilac zadovoljan radom drugih tužilaca i kako unaprijediti rad Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Kajganić kaže da nije zadovoljan radom "svih tužilaca".

"Kada govorimo o predmetima koji se odnose na ratne zločine, ja sam krajem 2022. podnio disciplinsku prijavu protiv jednog tužioca zbog neprocesuiranja predmeta koji je dugo godina bio u radu tog tužioca. Međutim, imamo zaista dosta objektivnih poteškoća kada govorimo o predmetima ratnih zločina. Teško je 30 godina nakon rata prikupiti dokaze za kvalitetnu optužnicu i da se ta optužnica potvrdi. Isto tako, imamo i pojedine tužioce koji ne daju svoj maksimum u radu, međutim ja ću sa svojim saradnicima učiniti sve da onaj ko ne zaslužuje da bude tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine više i ne bude tužilac Tužilaštva", poručio je Kajganić.

Kada su u pitanju predmeti Memić i Dragičević, Kajganić naglašava da se radi o izuzetno složenim predmetima.

- Jednostavno, moramo biti svjesni da u tako složenim predmetima nikada ne znamo ni vremenski okvir kada će odluka biti donesena niti koja će vrsta odluke biti. Kakva god bude odluka postupajućih tužilaca, ja ću stati u potpunosti iza nje. Mi smo dali sve od sebe u smislu kapaciteta i podrške koju imamo i u jednom i u drugom predmetu. Kada budemo imali rezultate, javnost će biti obaviještena - podvukao je Kajganić.

O neustavnom datumu 9. januaru: Ustavni sud Bosne i Hercegovine je konstatovao da je odluka "formalno izvršena"

Formiran je predmet u slučaju obilježavanja dana RS - 9. januara, datuma kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnik. Glavni tužilac Kajganić navodi da je Tužilaštvo BiH početkom prošle godine zaprimilo nekoliko prijava koje se odnose na obilježavanje neustavnog datuma 9. januar.

- U tim predmetima koji se odnose na neizvršenje odluka Ustavnog suda BiH, imamo zaista značajne poteškoće jer je veoma teško doći do dokaza o počinjenom krivičnom djelu. Ono što je nama u Tužilaštvu BiH prva smjernica u radu je činjenica da Ustavni sud u predmetima gdje odluke Ustavnog suda nisu izvršene, donosi rješenje nakon proteka roka koji se ostavi stranama koje trebaju da izvrše navedenu odluku, i on to rješenje dostavlja Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u kome identifikuje onoga ko je bio dužan da izvrši tu navedenu odluku koju nije izvršio. U predmetu koji se odnosi na obilježavanje dana RS, Ustavni sud je i u svom izvještaju iz 2021. konstatovao da je navedena odluka formalno izvršena, jer je odluka Ustavnog suda bila da se ukida član Zakona o praznicima, i samom objavom u Službenom glasniku ta odluka je formalno izvršena. Ta odluka nije suštinski izvršena. Mi smo imali situaciju iz 2016., za razliku od sada kada nemamo rješenje o neizvršenosti odluke o danu RS, Ustavni sud je tada donio odluku da se zabranjuje provođenje referenduma koji se odnosio na to da li ste za to da 9. januar bude dan RS.

Tužilaštvo BiH je, s obzirom da je referendum proveden, provelo istragu i podiglo optužnicu pred Sudom BiH protiv članova komisije koja je radila na referendumu. Sud Bosne i Hercegovine je odbio našu optužnicu. Tako da je veoma teško navedena krivična djela dokazati. Mi imamo sada u Tužilaštvu BiH deset predmeta koji se odnose na doneseno rješenje o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH. Problem je kod takvih krivičnih djela što kolektivnim organima bude naloženo da izvrše navedene odluke, međutim kolektivni organi ne mogu biti gonjeni. Mi smo imali predmete koji su se ticali neizvršenja odluke Evropskog suda za ljudska prava, pa smo imali situacije da smo saslušavali poslanike u Parlamentarnoj skupštini, međutim nismo imali adekvatnu tužilačku odluku jer ne možemo natjerati nekoga da glasa ili ne glasa na nekakav način. Međutim, i ova prijava koju smo dobili nakon ovogodišnjeg 9. januara je dostavljena tužiocu u rad i tužilac će prikupiti sve potrebne dokaze i donijeće tužilačku odluku. Jednostavno, teško je očekivati samo od Tužilaštva da provede odluke Ustavnog suda koje su još uvijek neprovedene, ali kada se radi o 9. januaru, ponovo želim da naglasim, Ustavni sud je konstatovao da je odluka formalno izvršena - rekao je, između ostalog, glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić, u emisiji Aktuelni intervju BHT1.