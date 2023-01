Vukanović tvrdi: Stanivuković je napravio politički preokret

Nakon što je nedavno objavio snimak gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i SNSD-ovog šefa banjalučkog odbora stranke Vlade Đajića, Vukanović sada tvrdi da je Stanivuković definitivno napravio politički preokret.

Tokom plivanja za časni krst u Banjoj Luci, Stanivuković i Đajić su snimljeni u dobrom raspoloženju, dok pričaju viceve, što je mnogima bio dobar razlog da još jednom posumnjaju u lojalnost gradonačelnika Banje Luke PDP-u.

"Upozorio sam Draška"

- Treba posvirati, ali i za pas zataknuti, a dara je prevršila svaku mjeru. Najmanje u 10-ak navrata, što u četiri oka što javno. Upozorio sam Draška Stanivukovića da se ne približava Dodiku i režimu, jer će ga uništiti, a svima nama napraviti ogromnu štetu, izazvati smutnje, nepovjerenje i apatiju u narodu, ali nažalost on ne prestaje sa svojom čuvenom "simbiozom" i zaokretom, koji je sam najavio. Ne želim da budem dio bilo kakvih simbioza i dilova, i nakon što je Stanivuković prešao crvenu liniju, iznevjerio narod i građane koji su mu dali podršku jer je najavio zaokret, a on nastavio hoditi utabanim crvenim stazama, moram se distancirati i jasno staviti do znanja da ne podržavam ovo što Stanivuković radi - navodi Vukanović.

Stanivukovića već neko vrijeme optužuju za saradnju s predstavnicima vlasti u RS, a Vukanović sada tvrdi da je on i definitivno napravio politički zaokret, ali da se trudi to prikriti lažima.

- Puno se stvari proguta zbog općeg cilja, bio sam strpljiv i čekao da se Stanivuković vrati na politiku koju je, bar deklarativno, zastupao do 2020. godine dok nije postao gradonačelnik, čekao da prođu izbori 2022. kako ne bi javnim kritikama Stanivukovićevih poteza napravio štetu kandidatima opozicije, ali više nema razloga za čekanje povratka jer je jasno da je on pošao putem simbioze i propasti. Dosta je bilo Draškovog populizma, glumatanja, foliranja, obmana, manipulacija i poigravanja emocija masama, kako bi se prikrio zaokret, i narodu treba jasno reći da je paktom sa režimom, koji još uvijek pokušava nevješto da prikrije, izdao glasače i narod koji ga je birao - navodi Vukanović.

"Servis krupnog kapitala i tajkuna"

Lider liste Za pravdu i red dodao je još da Stanivuković nastavlja sa štetnim projektima koje je radila i prethodna vlast u Banjoj Luci.

- Umjesto zaokreta svjedoci smo da je Stanivuković pristao biti servis krupnog kapitala i tajkuna, da se mijenjaju Regulacioni planovi i daju građevinske dozvole kako im odgovara, namještaju tenderi, zapošljava bez konkursa, da nema nikakve suštinske razlike u ponašanju između Stanivukovića i njegovih prethodnika, od Zgradoljuba Davidovića do Radojičića, samo što se sada sve pokušava prikriti medijskim bombardovanjem, spinovanjem, morem informacija i fotografija.

Na kraju Vukanović ističe kako je vjerovao Stanivukoviću i da mu je žao što je pogriješio.

- Sa mnogima sam se u Banjoj Luci posvađao, jer su bili protiv Draška, a sad nažalost vidim da su bili u pravu, i pokušat ću da ispravim greške i da skratim mandat Stanivukovića, jer je to interes svih slobodnih građana Banje Luke i protivnika režima, koji jedino na ovakav način, podvalom, izdajom i iznutra, može da povrati Banju Luku jer su banjalučani u tri izborna ciklusa jasno pokazali da ne podržavaju režim i tiraniju - zaključio je Vukanović.