Prodanović nakon dugogodišnjeg iskustva na državnom nivou vraća se na lokalni: Za "Avaz" otkrio motive

Lazar Prodanović, visoki funkcioner SNSD-a, nakon niza godina u Parlamentarnoj skupštini BiH odlučio se na povratak na lokalni nivo vlasti.

On će na lokalnim izborima koji će se održati 5. februara biti kandidat za načelnika općine Bratunac, gdje će mu jedini protivkandidat biti Srđan Rankić, dosadašnji načelnik ove općine, koji je opozvan na referendumu.

On je godinama bio jedan od najznačajnijih kadrova ove stranke, a za portal „Avaza“ zašto se odlučio za povratak na lokalni nivo.

Sve ostvario

- Ne postoje nikakvi posebni razlozi, ja sam se u političkoj karijeri ostvario sve što su bili moji mladalački snovi dok sam bio student prorektor. Motiv zašto sam prihvatio ovu kandidaturu, a vjerujem i da ću pobijediti, je isključivo političke prirode, kako bi se stabilizovala ukupna situacija u ovoj lokalnoj zajednici koja je dovedena do usijanja. O tome najbolje govori proces opoziva smijenjenog načelnika – rekao je Prodanović za portal „Avaza“.

Ističe da su opozivom građani rekli „ne“ privatnom u odnosu na javne interese.

- Osim toga, smatram da se vodila jedna vrlo opasna politika isključivanja bilo koje etničke zajednice iz lokalne vlasti, u ovom konkretnom slučaju je bilo to najviše na štetu Srba. Želio bih da se relaksira ukupna situacija, da se stvori situacija da Bratunac bude perspektivna sredina za svakog njenog građanina, da pokušamo zadržati stanovništvo i vratiti one koji su otišli. Cilj je stvoriti i stvoriti infrastrukturu, kako u gradskom, tako i u seoskom području, kako bi Bratunac postao poželjno mjesto za život, jer je to druga najveća općina na ovoj regiji – kazao je Prodanović za „Avaz“.

Stvara se mladi tim

Pojasnio je da ga je predsjednik stranke i entiteta RS Milorad Dodik ga zamolio kako bi prihvatio ovu funkciju.

- Dobio sam tu molbu predsjednika RS, predsjednika Vlade i članice Predsjedništva iz RS-a jedini motiv mi je da tu kratkoročno pomognem, kako bi se stvorio jedan mladi tim koji će nakon naredne godine nakon lokalnih izbora preuzeti odgovornost za djelovanje u ovoj lokalnoj zajednici – pojasnio je Prodanović za „Avaz“.