Dodik: Vučić je uspio vratiti pitanje Kosova u fokus

- Ono što mora da se ima u vidu jeste to da se sagledaju posljedice koje smo mogli da čujemo za Kosovo, a to je da će se prekinuti evropski put, da će se zaustaviti investicije, uvesti vize ponovo. To su ozbiljne posljedice - napomenuo je Dodik.

- To je baš dobro što tako govore, to će jednog dana i biti RS. Mislim to u suštinskom značaju. Eto, zvat će se Zajednica srpskih opština, imat će izvršne funkcije vlasti kao što ima RS, specijalne odnose sa Srbijom kao što ima RS. To je njima problem i sva priča je u tome - zaključuje Dodik.

Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da mu je na sastanku sa međunarodnom petorkom rečeno da Srbija mora da prihvati njihov prijedlog o normalizaciji odnosa sa Kosovom jer će u suprotnom biti suočena sa prekidom procesa evropskih integracija, zaustavljanem i povlačenjem investicija i sa svim sveobuhvatnim mjerama koje će nanijeti veliku štetu zemlji.