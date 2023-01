Projekat "Dječija čarolija": Dnevna posjećenost odlična, uvedeni i dodatni termini klizanja

Projekat "Dječija čarolija" koji organizira Općina Novo Sarajevo u sklopu "Zime na Vilsu", već bilježi veliku zainteresiranost posjetilaca. Zbog toga su uvedena i nova dva termina klizanja za svu djecu i to od 16:15 sati i od 17:15 sati.

Dnevna posjeta oko 300 ljudi

"Dječiju čaroliju" na Vilsonovom šetalištu dnevno posjeti oko 300 ljudi, a za dane vikenda dnevno prođe i do 500. Podaci govore da je do sada besplatnu školu klizanja upisalo oko 150 mališana. Do kraja ove sedmice ta brojka bit će i veća.

Škola klizanja se nastavlja i kada se djeca novosarajevskih osnovnih škola vrate školskim obavezama. Saradnja sa školama ocijenjena je odličnom.

Besplatna škola klizanja

Klizalište je otvoreno svakim danom od 10:00 do 21:00 sati navečer. Uz hokejaški klub "Medvjedi" djeca imaju priliku učiti svoje prve korake na ledu.

Prema podacima iz prošle godine, između 3 i po hiljade do 5 hiljada mališana prošlo je školu rekreativnog klizanja.

Podsjećamo, škola klizanja je besplatna za sve, kao i iznajmljivanje klizaljki te sami termini klizanja. Besplatna škola rekreativnog klizanja trajat će sve do 06. marta 2023. godine.