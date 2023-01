Zemaljski muzej BiH u srijedu obilježava 135. godišnjicu

Zemaljski muzej BiH ove godine će obilježiti 135. godišnjicu od osnivanja, a kako navode iz ove ustanove, uz stalne izložbene postavke na sva tri odjeljenja pripremili su i bogat dodatni sadržaj za sve uzraste, s posebnim naglaskom na muzejsko izdavaštvo.

Kako navode, osim ovoga, iznimno su sretni da mogu sa građanima podijeliti vijest o uspješnom završetku projekta "First line of the defence – Reconstruction of joinery and selected storage rooms of the National Museum of Bosnia and Herzegovina", koji je finansiran od strane Fondacije ALIPH – International alliance for the protection of heritage in conflict areas.

Brojni sadržaji

Kako je najavljeno, obilježavanje će se održati u srijedu, 01. februara ove godine u vremenu od 10 do 22 sata.

Od 10 do 19 sati prodavat će se muzejske publikacije po sniženim cijenama. Od 10 do 11 sati su Dani otvorenih vrata biblioteke ZMBiH – razgledavanje depoa uz prateću izložbu o Glasniku ZMBiH.

Od 11 do 12 sati bit će promocija Glasnika ZMBiH, Sveska za Prirodne nauke broj 39, dok je u 12 otvorenje izložbe „Before It's Gone“, u saradnji s Academy VII. U vremenu od 12 do 13 sati je Sarajevska hagada, dok je od 13 do 14 sati promocija Glasnika ZMBiH, Sveska za Etnologiju broj 51 i studije Sevdalinka – od prve vijesti do savremenih pjevača, uz muzički program ansambla alteRatio.

Radionica za djecu

Zemaljski muzej BiH za najmlađe je pripremio radionicu za djecu pod nazivom "Sevdalinka kroz historiju Bosne i Hercegovine" koja će se održati od 17 do 18 sati istoga dana.

Od 18 do 19 sati su Dani otvorenih vrata biblioteke ZMBiH – razgledavanje depoa uz prateću izložbu o Glasniku ZMBiH, u 19 sati otvorenje izložbe „Zaštita naslijeđa za izgradnju mira“ Fondacije ALIPH te od 20 do 21 sat Sarajevska Hagada.