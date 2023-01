Općina Stari Grad ugostila dobitnike zlatnih i srebrnih znački Univerziteta u Sarajevu

Među nagrađenim studentima iz Starog Grada su i dvije studentice sa priznanjem zlatna značka, a to su Emina Kukuljac i Enida Dučić, obje diplomatice Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Amina Zahiragić ima 24 godine i doktorica je medicine, te dobitnica srebrene značke. Ističe da je oduvijek znala da će medicina biti njen izbor jer voli da pomaže ljudima.

- Ja sam završila šest godina medicine i zaista je potrebno puno odricanja i truda, ali kada čovjek nešto želi i kada tome teži sa pravim ciljem i željom onda nije teško. Moj sljedeći korak je da se zaposlim i da radim u struci, to mi je najveća želja, a poslije toga specijalizacija. Želim ostati u BiH. BiH je moja domovina koja me školovala i pružila mi priliku da budem ono što jesam danas, tako da bi bilo nezahvalno otići i ostaviti sve to što je domovina učinila za mene - poručila je Amina uz riječi zahvalnosti za nagradu koja joj je uručena.

Među onima koji su već našli zaposlenje, ali nisu zapoStavili studij i imaju sjajne rezultate je i Mirza Hasić, dobitnik srebrene značke koji je na master studiju na Pravnom fakultetu.

- Radim u advokatskom uredu kao pripravnik. Ovom prilikom se zahvaljujem načelniku Hadžibajriću jer smatram da ova nagrada ima moralnu poruku mladima, da ih potiče. Dojmila me izjava predsjedavajućeg Seida Škaljića da treba ostati u BiH, da ne trebamo odustati od ove države i da se moramo zalagati. Na mladima svijet ostaje, a na nama je da gradimo ovu državu. Posla ima, ne trebamo se obeshrabrivati i treba nastavljati kada je teško, misliti uvijek kao će biti bolje i raditi na tome - poručio je Hasić.

Praksu nagrađivanja najboljih studenata načelnik Hadžibajrić uveo je prije 5 godina i dosad je ukupno 55 studenata iz Starog Grada dobilo ova priznanja - 10 zlatnih i 45 srebrenih znački i za te namjene je iz budžeta izdvojeno 18.500 KM.