Kasumović se sastao s predstavnicima NK Čelik, "Robijaša" i vijećnicima

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas u Gradskoj upravi Zenica sastanak kojem su prisustvovali predstavnici NK Čelik, navijačke skupine "Robijaši", kao i vijećnici u Gradskom vijeću Zenica i to Ekrem Tuka, Elvis Alijagić, Aida Halać, Mahdi Alić, Denan Pašalić i Alen Kapković, zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku koji su inicirali vijećnici, a nakon što su uvidjeli da za to postoji volja i gradonačelnika i Uprave NK Čelik, razgovaralo se o iznalaženju rješenja koji ima NK Čelik na putu do konačne deblokade računa.

Relaksacija odnosa

Kako je izjavio Tarik Hadžimahmutović, inače pravni zastupnik NK Čelik, spremni su za relaksaciju odnosa.

- Spremni smo da se sve što je bilo stavi po strani, ali i okrenemo novi list u funkcionisanju na relaciji Grad Zenica - NK Čelik. Očekujemo da Grad Zenica podrži ovu priču, isplati NK Čelik 500.000 KM, a što bi značilo konačnu deblokadu računa kluba. Želja nam je izgraditi zdrav odnos i saradnju sa Gradskom upravom Zenica, budući da imamo odlične temelje za ozbiljnu sportsku priču. Klub i danas, bez podrške Grada Zenica, funkcioniše u zakonitim okvirima, plaća sve obaveze, vraćeno je oko 400.000 KM duga, a nijedan novi nije napravljen - rekao je Hadžimahmutović.

Gradonačelnik Kasumović ovom prilikom podsjetio je kako dvije godine svjedoči prozivkama koje su adresirane na njega, nepoštovanju, pisanju grafita ispred kuće u kojoj živi.

Saradnja i dijalog

- To nije način na koji se vodi saradnja i dijalog sa Gradom Zenica. Vidjeli ste koliku podršku građana imam, čovjek sam koji je širokih gledišta i sve se može postići dogovorom i međusobnim uvažavanjem. Nije uredu i neću dozvoliti da se bilo ko poigrava sa mojim dignitetom. Optuživali ste me da sam pokrao NK Čelik, a svi znaju da sam, dok sam kratko bio u NK Čelik, za taj klub davao vlastita sredstva. Sporazum zbog kojeg ste i tužili Grad Zenica, to morate znati, je Gradsko vijeće Zenica stavilo van snage, zato je tužba i "pala" na Općinskom sudu u Zenici. NK Čelik jeste simbol Zenice, moja je, također, želja da to bude evropski klub, međutim, njega je neko pokrao – rekao je Kasumović.

Sredstva za sport

Dodao je da pripremaju Budžet za ovu godinu te da će biti sredstva koja opredjeljuju za sport.

- I vi se javite na taj poziv. To vam niko ne brani. Već jednom je Grad Zenica izdvojio pola miliona za NK Čelik, sada ponovo to tražite od mene. Posebno mi je interesantno da ovdje danas nisu vijećnici stranaka koje su se koristile vašim klubom u kampanji i koje su baš sada, nakon šest godina, uložile kojekakve amandmane da se iz Budžeta Federacije uplati million KM za NK Čelik. Niste djeca i svjesni ste i sami da su to samo politiziranja. Tolike godine su to mogli i bili u prilici, učinili su to sada kada nisu dio vlasti. Smatram da je preduslov za bilo kakvu saradnju, razgovor i korektne odnose međusobno uvažavanje. Možete me voljeti ili ne voljeti, ali trebate poštovati činjenicu da sam gradonačelnik i da me podržava oko 33.000 građana. Osim toga, ne možemo zaboraviti činjenicu da u ovom gradu postoje i drugi sportski klubovi, ne samo Čelik, međutim, naravno da NK Čelik treba svima biti najvažniji. Na ovaj način se rješavaju stvari, razgovorom i uvažavanjem. O vašem zahtjevu da se klubu isplati 500.000 KM, nažalost, u ovom trenutku ne mogu se izjasniti, ali smatram da je i samo održavanje ovog sastanka veliki pomak - izjavio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.