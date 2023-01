Budva hit-destinacija za LGBTQ parove: Tri osobe iz BiH uplovile u istospolne brakove

Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori stupio je na snagu 15. jula 2021. godine, a Budva je postala hit-destinacija za vjenčanja istospolnih parova.



U prvoj godini kada je zakon stupio na snagu, sudbonosno „da“ rekla su četiri LGBTQ para, dok je u 2022. sklopljeno 27 istospolnih brakova.

Ozvaniče ljubav

Od toga, kako nam je potvrdila matičarka Žana Kapa, iz Bosne i Hercegovine tri osobe ušle su u istospolni brak.

- Dvije djevojke iz BiH uplovile su u bračne vode, dok se kod treće osobe iz BiH radi o mješovitom braku, tj. drugi partner nije bio iz BiH, već iz druge zemlje. Ipak, ovakav brak sklopljen u Crnoj Gori u Bosni i Hercegovini ne znači ništa jer nije priznat zbog nepostojanja zakona o istospolnom sklapanju partnerstva. Oni dođu kod nas, vjerovatno, da na neki način ozvaniče svoju ljubav, ali zakonski u BiH nemaju status bračnih partnera - navela je za „Avaz“ Kapa.

Osim državljana Crne Gore i Bosne i Hercegovine, istospolne brakove u ovom primorskom gradu sklopili su i državljani Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rusije, Ukrajine, Velike Britanije...

Za ovu godinu, trenutno, najavljeno je više vjenčanja nego što je bilo u prošloj.

Zatvoreni prostor

- Još je Zakon „svježe“ u primjeni, tako da ljudi još nemaju tu slobodu da se javno upuste u takvo sklapanje partnerstva. Sve se to dešava u nekim zatvorenim prostorijama, kancelarijama, gdje se pojave njih dvoje s dva svjedoka. Zanimljivo je da je jednoj osobi iz BiH na vjenčanju bila i majka. Drugih gostiju gotovo da i nema, još se ne usuđuju da to prave negdje javno i transparentno, poput otvorenih prostora, plaža, hotela, restorana. No, očekuje se da će ove godine biti mnogo više parova. Tu slobodu trenutno više imaju inozemni građani - rekla nam je Kapa.

Kakva je procedura

Što se tiče procedure, za sklapanje istospolnih brakova potrebni su izvod iz knjige rođenih, uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, uvjerenje o državljanstvu i pasoš.

- Ukoliko je riječ o strancima koji ne dolaze iz zemalja regiona, papiri moraju biti prevedeni kod ovlaštenog sudskog tumača - pojasnila je Kapa.

Samo

smo jedan par, dvojicu muškaraca, u pitanju su bili stranci, vjenčali na otvorenom. Bilo je to na brodu, u blizini Budve i bila je veoma lijepa ceremonija, rekla je Žana.