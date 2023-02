Iz SDA o izjavama Čovića: To su politički spinovi

Nakon što je predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavio da će Federacija BiH u roku od 15 dana imati novog premijera te kako "naši ljudi na terenu rade sa predstavnicima Stranke demokratske akcije" ne stišavaju se reakcije iz SDA.

Čović je kazao da koalicija funkcionira tragom općeg sporazuma koji su lideri stranaka potpisali. Na upit o formiranju federalne izvršne vlasti rekao je:

Naredna sedmica

- Treba biti ozbiljan i ja mislim da ćemo mi to završiti i da će to biti jasno i našoj javnosti u potpunosti, već možda do kraja iduće sedmice - istakao je.

Mirsad Zaimović, potpredsjednik SDA, prokomentarisao je navode iz HDZ-a o razgovorima ove dvije stranke.

- To su politički spinovi HDZ-a. Nema takvih razgovora na nivou FBiH. Jedino gdje može biti takvih pregovora su pojedini kantoni, čiji ustavi prosto zahtijevaju takvu vrstu eventualnog političkog dogovora i gdje ne postoji drugi način formiranja vlasti - rekao je Zaimović.

Dva načina

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica i državni zastupnik SDA Edin Ramić je na tragu potresa unutar "Osmorke" naveo kako postoje dva načina za formiranje Vlade FBiH.

- Dogovorom SDA/SDP/HDZ ili nastaviti raditi u postojećem sazivu, sa novim rukovodstvom FBiH - napisao je Ramić na svom Facebook profilu.