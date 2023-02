Jedan zastupnik vlast, drugi opozicija: Za odmetnute još nema sankcija, Ogrešević kaže da se ne bavi tim pitanjem

Proces formiranja vlasti na različitim nivoima je u poodmakloj fazi uz brojne probleme s kojim se susreću različite stranke.

Posebno je specifična situacija za dvije stranke koje su na kantonalnim nivoima došle u nezavidnu situaciju. Riječ je o NES-u u Zeničko-dobojskom kantonu i Socijaldemokratama u Tuzlanskom kantonu.

Naime, obje ove stranke imaju po dva zastupnika u tim kantonalnim skupštinama, a centrale stranaka su donijele odluku da ove stranke idu u vlast, Socijaldemokrate sa SDA, a NES sa strankama koje su podržale kandidaturu Denisu Bećirovića za Predsjedništvo BiH i HDZ-om.

Odbili poslušnost

Preokret se desio kada je po jedan zastupnik obje stranke odbio poslušnost centralama stranke. Tako je zastupnik Socijaldemokrata u Skupštini Tuzlanskog kantona Husein Tokić dio vlasti, a Emir Begić opozicija.

U Skupštini ZDK zastupnica NES-a Almina Sivić je dio vlasti, a zastupnik Ramo Isak, koji je i predsjednik Regionalnog odbora NES-a, opozicija. On je to pravdao lošim odnosima sa Fuadom Kasumovićem.

Ipak, do današnjeg dana niti iz jedne stranke se nisu oglasili o eventualnim sankcijama odmetnicima. Tim povodom smo kontaktirali predsjednike tih stranka kako bi vidjeli da li su Begić i Isak i dalje dio stranke.

Na naše pitanje vezano za Ramu Isaka, predsjednik NES-a Nermin Ogrešević, nije ponudio jasan odgovor. Prvo je tražio da se pojasni u kojem kontekstu je pitanje, a nakon dodatnog pojašnjenja kazao je:

- Ne znam, ne bavim se s tim pitanjima, pa ne mogu vam dati odgovor – rekao je Ogrešević za „Avaz“.

Ono što je dodatno interesantno je i to da je Arnel Isak, sin odmetnutog Rame, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, pa bi eventualna odluka o izbacivanju Rame Isaka, mogla dovesti i do napuštanja stranke od strane njegovog sina.

Kršenje statuta

Odgovor Envera Bijedića, predsjednika Socijaldemokrata, po pitanju Emira Begića je bio puno jasniji.

- On je odlučio da će raditi po svom nahođenju, to jeste mimo odluka Predsjedništva stranke, koje je jednoglasno donijelo neke zaključke i on je odlučio da će ubuduće djelovati na drugi način, protivno odlukama Predsjedništva stranke – kazao je Bijedić za „Avaz“.

Pojasnio je da je Emir Begić i dalje službeno član stranke.

- Još uvijek nije izbačen, sada treba da se održi sjednica, a već smo i raspravljali na dvije sjednice Predsjedništva i tu ćemo odlučiti kako ćemo dalje sankcionisati te stvari, koje su očigledno kršenje statuta – dodao je Bijedić za „Avaz“.

Ističe da je jasno kakve su sankcije predviđene za kršenje statuta.