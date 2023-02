Merve Kurak iz Turske za "Avaz": U toj kući sam rođena, sad je srušena

Dodaje i to da je rođena u toj kući i živjela je tu sve do prošle godine dok se nije preselila u Sarajevo, a sada je sve srušeno.

Otac ostao zarobljen

Kako nam je istakla, njena kuća se nalazila u centru Malatije, a prilikom drugog potresa je u potpunosti uništena.

- Stručnjaci i spasilačke službe su pregledale kuću te uspjeli ustanoviti da je previše oštećena da bi se u njoj živjelo. Moja porodica je jedva pobjegla iz kuće u toku prvog zemljotresa, a sve vrijeme su bili vani čekajući da se stanje smiri.

Kako kaže imala je i dvije mačke, zbog kojih se njen otac vratio unutra, kako bi ih iznio napolje.

- Međutim u tom trenutku je došlo do drugog zemljotresa gdje je on ostao zarobljen. Ovaj zemljotres je bio jako razoran za Malatiju, bilo je veliko čudo što je on preživio. Sestra i mama nisu mogle da dođu do njega, te su doživjeli veliki napad panike. Na sreću moja porodica je prošla bez posljedica za njihove živote.

Internet i telefonske konekcije su jako loše, ističe Kurak, tako da je komunikacija otežana.

Porodica se spasila

Kurak je istakla i to da je transport s jednog mjesta do drugog otežan, ali i to da je njena porodica uspjela da se prebaci na sigurnije mjesto i do kuće gdje će biti smješteni sa drugim ljudima.

- Dosta je ljudi ostalo tu gdje su im kuće srušene, a bilo je još manjih potresa u odnosu na prva dva. Moji rođaci koji žive u okolini Malatije nisu preživjeli prilikom urušavanja kuća i zgrada –kazala je Kurak.

Zemljotres je uporedila sa apokalipsom, te kaže da je ljudima tamo rečeno da se isti zemljotres može desiti i u Istanbulu.

Pomoć fakulteta

S obzirom da ova mlada djevojka studira u Sarajevu, a studije kao i život u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je finansirao njen otac, te zbog situacije koja se desila to finasiranje će sada biti otežano. Međutim, uz pomoć dobrih ljudi u Bosni i Hercegovini, tačnije njenih kolega i uprave fakulteta, osnovan je fond iz kojeg će se finasirati.

- Nakon što sam se požalila prijateljima s fakulteta, te se pročulo za moju situaciju, uprava je rekla da će pomoći, jer nisu zaboravili pomoć Turske za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome kako će mi izdržavati školske i vanškolske troškove, kako bih mogla nastaviti obrazovanje – rekla nam je Kurak.

Zahvaljujući ovom fondu njeno obrazovanje će se nastaviti, ali i omogućit će joj i finasiranje svih životnih potreba.