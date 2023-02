Civilna zaštita Novi Grad Sarajevo pokrenula akciju prikupljanja pomoći za Tursku i Siriju

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo od danas pokreće akciju prikupljanja osnovnih potrepština za stanovništvo zemljotresom pogođenih područja u Republici Turskoj i Siriji.

Prijem osnovnih životnih namirnica, odjeće, obuće, deka, vreća za spavanje, hrane za bebe, higijenskih i drugih potrepština vršit će se u skladišnom prostoru Službe civilne zaštite u Centru "Safet Zajko".

Nekoliko dana

Akcija prikupljanja trajat će od subote, 11. februara do srijede, 15. februara. Prijem donacija tokom vikenda vršit će se u periodu od 14 do 17 sati, a radnim danima od 8 do 16:30 sati.

Građane koji žele donirati hranu molimo da to bude konzervirana hrana i drugi nekvarljivi prehrambeni artikli. Također, narodu Turske i Sirije neophodne su i baterijske lampe i svijeće obzirom da su ostali i bez električne energije.

Nakon razornih zemljotresa koji su prije šest dana pogodili južne dijelove Turske i sjeverozapadne Sirije, spasilačke ekipe koje su u zemljotresom razrušena područja stigle iz raznih krajeva Evrope i svijeta, još uvijek tragaju za preživjelim.

Traga se za preživjelim

Među njima su i pripadnici Gorske službe spasavanja Novi Grad Sarajevo, koji su prije četiri dana otputovali u regiju Antakja, u provinciji Hataj, gdje kolegama iz Turske pomažu u traganju i spašavanju ljudi koji se nalaze ispod ruševina. Kao što su mediji već objavili, oni su tokom jučerašnjeg dana ispod ruševina spasili osam osoba, među kojima šestočlanu porodicu, roditelje i djecu.

Iako se zemljotres dogodio prije šest dana, te je mogućnost za preživljavanje ispod ruševina mala, ekipe spašavanja nastavljaju danonoćno tragati za preživjelima. Obzirom da su na hiljade ljudi ostale bez krova nad glavom, i da ove hladne dane i noći provode izvan toplih domova, itekako im je potrebna topla odjeća i obuća, kao i sredstva za higijenu i ostale potrepštine.

Stoga pozivamo građane da već danas od 14 sati mogu donositi donacije u skladište Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, koje se nalazi u sklopu Centra "Safet Zajko". Pomozimo narodu Turske i Sirije da lakše prebrode ove teške dane i tragediju koja ih je zadesila.