Fahrudin Dobrača za "Avaz" iz Hataja: Izvukli smo 10 živih ljudi

Pripadnik GSS-a Novi Grad Fahrudin Dobrača za portal "Avaza" je izjavio da su na terenu, ali da je tempo težak.

Dobrača se sa ekipom nalazi u Hataju.

Izvlačili tijela

- Sada povlačimo jedan dio tima i idemo odmoriti, pa opet u aktivnosti koje su nam na sastanku maloprije dogovorene. Od jučer ujutro smo na terenu, više od 24 sata. Prethodnu noć smo spavali samo dva i po sata – rekao je Dobrača.

Dodao je da njegov tim tokom dva-tri dana nisu izvlačili žive, već tijela nesretno nastradalih.

Zahtjevan posao

- Od jutros smo locirali sedam tijela, od toga smo čitavu četveročlanu porodicu izvukli, djecu i roditelje. Teško je, zahtjevno. Dok dođete do jednog tijela to traje tri do četiri sata, lupanje ploča, greda betonskih, da oslobodite i da ne oštetite tijelo. Svakako je sve po protokolima USAR-a. Strašno je zahtjevan posao. Puno je prašine – kazao je Dobrača.

Dodao je da će vidjeti koliko mogu podnijeti ovaj tempo. Rekao je da jedan mini USAR tim može biti aktivan sedam do deset dana.

Zgrade srušene

- Ali ovdje je puno posla. Svaka zgrada je srušena, a posebno što smo uzeli slobodne dane na fakultetima, poslovima. Mi i omladina se moramo vratiti našim standardnim obavezama. Pomogli smo koliko smo mogli. Imali smo tu nafaku da izvučemo deset živih građana Turske od kada smo ovdje – izajvio je Dobrača.

Za sada nije poznato do kad će ostati. Moguće je da će ostati do srijede ili petka, dok se konsultuju sa instruktorima, koji su ih obučavali, odnosno rukovodiocima.