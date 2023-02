Hakija Kurtović za "Avaz": Advokati mogu praviti notarske ugovore, to je benefit za građane

Advokati sada mogu obavljati notarske usluge, a pravni benefit ove odluke imaju građani.

Ovo je u razgovoru za portal „Avaza“ rekao punomoćnik Advokatske komore FBiH Hakija Kurtović.



Podsjećamo, zakonima u BiH je bilo propisano da samo notari mogu vršiti određene vrste pravnih poslova, između ostalog, i kupoprodajne ugovore. Uveden je monopol notara da vrše određene poslove, koji su decenijama spadali u klasične advokatske i općinske poslove, a sada je došlo do promjene, te ovu uslugu mogu vršiti i advokati.

Mišljenje Ustavnog suda

Advokati su godinama tvrdili da to nije ispravno. To je prepoznao Ustavni sud Federacije BiH, te je 2016. godine, a zatim i 2019. godine.



- Ustavni sud je ocijenio da tri odredbe nisu u skladu sa Ustavom. Odluka je objavljena 2016. godine, i od tada su notari trebali da više ne rade te poslove. Međutim, oni su nastavili raditi te poslove iako Ustav kaže da su sve presude Ustavnog suda FBiH konačne i obavezujuće.

U međuvremenu je Vrhovni sud tražio od Ustavnog suda pojašnjenje njihovih odluka, da li su obavezne – kaže Kurtović.

Dodaje da je Ustavni sud obavijestio Vrhovni sud da su sve njihove odluke konačne i obavezujuće.

- Ustavni sud po zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu dao pravno shvatanje o spornom pravnom pitanju koji je rekao da se ovjere mogu vršiti ili kod notara ili kod Suda. Većina općinskih sudova u FBiH otvorili su zemljišne knjige, a koliko znam to će sutra uraditi i Općinski sud u Sarajevu – kaže nam Kurtović.

Tako rade u Evropi

Objašnjava šta to zapravo znači.

- Sada svaki čovjek pravne struke može sačiniti ugovor bez obzira na to da li je on notar, pravnik, imate srodnika pravne struke, sudije svih rangova, odnosno kompletna pravna profesija može raditi ugovore o prometu nepokretnosti kao što je ugovor o prodaji, poklonu, doživotnom izdržavanju, ugovori o porodičnim odnosima, nasljedno-pravnim odnosima i registraciji poslovnih subjekata. Tako sada rade u cijeloj Evropi, a u prekookeanskim zemljama uopće ne treba ovjera, može samo potpis. Uradi se papir, potpiše i to je ugovor – kaže Kurtović.

Dodaje da su do sada notari držali monopol jer niko osim njih nije mogao raditi ove ugovore.

- Međutim, sada i advokati imaju to pravo, a pravni benefit imaju građani. Ovjera u sudu košta 10 KM, advokat sa pribavljanjem svih dokumemata uzet će najviše 150 KM, ako stranka donese dokumentaciju onda će platiti 100 KM, a do sad je ta cifra kod notara bila puno veća – zaključuje Kurtović.