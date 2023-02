Duraković: Sulejmanović više neće igrati za BiH

Bila je to radost i nada… sa strahom od smrti. Emirov babo Nedžad je uspio preživjeti, ali je njihovoj porodičnoj sreći ubrzo došao kraj. Nekoliko godina kasnije, u cvijetu svoje mladosti i kada joj je najdraže bilo da živi, Vahdeta je umrla. Emir Sulejmanović je ostao siroče, bez majke. Sa babom i bratom, Emir je kasnije završio u Finskoj.

Emir Sulejmanović je moj i srebrenički ponos, jedno od one srebreničke djece siročadi koja su pobijedila genocid, smrt, sve zakone prirode, politike, zla i tame sijući nadu u našu budućnost, budeći osjećaj ponosa svojstven svima nama koji volimo BiH za koju nam je osud boriti se do Sudnjeg dana.

Vlastiti ego

I ne bi našoj sreći nigdje bilo kraja da se među nama ne nađe neka prznica koja će, zarad udovoljavanja vlastitom egu, pakosti ili nervoze na dnevnoj bazi, ovakvoj mladosti kontinuirano zatvarati vrata domovine.

Emir Sulejmanović više neće igrati za Bosnu i Hercegovinu. Nakon press konferencije Adisa Bećiragića, selektora bh. košarkaške reprezentacije, evo ravnih 48 sati pokušavam da saberem utiske i snagu da prešutim… i ne mogu!

Naime, ovaj izuzetno drzak čovjek, na krajnje nesportski način, prekjuče je komentarisao zašto nije pozvao Emira Sulejmanovića i Edina Atića, jer kako tvrdi Bećiragić "u novembru nisu htjeli igrati za bh. reprezentaciju". Osim toga, Bećiragić se potrudio da slikovito pojasni svoj odnos sa pomenutim igračima, u svom stilu: "Kad te napusti djevojka, onda ne trčiš za njom!"

U svom pojašnjenju, Bećiragić nesmotreno više govori o sebi, nego o svojim igračima i svako ko je dobro slušao, a naknadno i čitao, shvatit će da su odnosi lične prirode i da postoji animozitet selektora Bećiragića prema ovoj dvojici sjajnih momaka. Naravno, kontaktirao sam Emira i saznao nekoliko detalja iz skorije prošlosti i saslušao njegovu stranu priče koja medije očito ne zanima.

Žalosti me ovaj odnos prema mladima, jer nisam jednom bio u prilici da sam se osjećao poniženim, obezvrijeđenim i ožalošćenim, postupcima egomanijaka koji nam truju javni prostor, politiziraju ga ili naturaju vlastita ideološka stajališta do zadnje pore našeg društva, pa i kada je riječ o sportu. Znam šta znači i to kada ste usamljeni u vlastitoj muci.

Svjedokom sam karakternih osobina Emira Sulejmanovića, a nadasve njegovoj beskrajnoj ljubavi prema domovini BiH, za koju je igrao srcem. O njegovim sportskim rezultatima govori statistika. Tim prije, arogancija nekog selektora biva i treba biti "pomnožena s nulom". Odluke selektora generalno treba poštovati, međutim bilo je "stručnjaka" kojima nisu valjali ni Džeko, Ibrahimović… a evo danas, Emir valja Španiji, ali za nas, po mišljenu selektora, nije dobar. Prečesto se i olahko, u svakoj oblasti, odričemo kvalitetnih kadrova koje ničim ne možemo nadoknaditi. Ne znam da li se selektor Bećiragić sjeća da je promašio kad nije smio promašiti i da ga se niko nije odrekao poslije toga. A možda danas opet promašuje…

Svoju političku karijeru posvećujem bosanskohercegovačkoj mladosti koja neće i ne smije biti sama. Emir Sulejmanović od danas nije sam. Zbog zmajeva i domovine - siguran sam da kao i svi mi i Emir vam želi sreću večeras", poručio je Duraković.