Potpis Sebije Izetbegović nije isti kao u indeksu, ne zna se ni kada je "diplomirala"!?

Komisija za analizu prikupljene dokumentacije u okviru provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović, uputila je zvaničan prijedlog da se poništava diploma o postdiplomskom studiju direktorice KCUS-a.

Postidplomski studij

Komisija je jučer završila rad, a kako saznaje portal "Dnevnog avaza", komisija je dala zvaničan prijedlog da se poništi diploma postidplomskog studija Sebije Izetbegović, u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju.

Posljedično, ovo po automatizmu znači da se Sebiji Izetbegović poništavaju ranije ostvareni statusi magistra, docenta i da joj se poništavaju i doktorat, i status profesora na Univerzitetu u Sarajevu.

Zanimljivo je međutim, mišljenje i članova ove Komisije.

Oni su naime prije pet dana prije sjednice Komisije, koja je donijela prijedlog Senatu da se Sebiji oduzme lažna diploma naveli dosta nelogičnosti kada je u pitanju njen akademski put.

O svemu ovome jutros je obavješteno i Tužilaštvo KS, koje je dobilo sve ove podatke. Isto je biti proslijeđeno i Ured za borbu protiv korupcije KS.

Između ostalog, u mišljenju, nakon analize sve dokumentacije se navodi:

- Potpis prof. dr. Sebije Izetbegović nije isti kao i potpis u indeksu. Tvrdi se da je upisala postdiplomski studij u Sarajevu 1990. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu - a dokaza za to nema - navodi jedan član Komisije.



U analizi se navodi da potpis prof. dr. Asima Kurjaka je isti kao i prof. dr. Nedžada Mulabegovića i da se neko "potpisivao u nečije ime!"

- Prof. dr. Nedžad Mulabegović ističe da prof. dr. Sebija Izetbegović ispunjava sve uvijete za izbor u zvanje asistenta. A to nije tačno, prema tadašnjim zakonskim propisima! Dakle, iznosi neistinite tvrdnje, što svaku svoju daljnju i istinitu tvrdnju dovodi u pitanje. Nije mi jasno da prof. dr. Mulabegović obnaša službu rektora u oktobru 1996., a u novembru 1996. službu dekana Medicinskog fakulteta - navodi se u izvještaju.

U indeksu, koji je popunila prof. dr. Sebija Izetbegović na kraju liste gdje se govori o Ispravi na temelju koje je izvršen upis, "NIJE pisan istim rukopisom, niti istom olovkom."

- Tu se tvrdi da je diplomirala 1988., a ona je diplomirala 17. 4. 1989. Malo je čudno da prof. dr. Sebija Izetbegović ne zna kada je diplomirala! Očito je neko drugi upisao podatak na temelju koje je isprave izvršen upis - navedeno je.

Mnogo nelogičnosti

Studij je upisan 2. 3. 1993. godine a prema indeksu već je 19. 3. 1993. položen ispit Diagnostic and ultrasound in other fields of medicine - sa excellent.

- Pa onda ima položenih ispita u aprilu 1993. godine, te većina u maju 1993. U ljetnom semestru postoji položen ispit Interventional ultras in clinical, već 23.4. 1993. Uvjerenje da je prof. dr. Sebija Izetbegović položila sve ispite nije potpisao dekan, nego neko drugi. Tj. ne radi se o potpisu dekana prof. dr. Nedžada Mulabegovića - naveo je jedan član Komsije.