Kilogram košta i do 14 maraka: Paprike skuplje od mesa

I dok se proteklih dana govorilo o visokoj cijeni mesa, desila se nevjerovatna situacija – kilogram papira postao je skuplji od mesa. U tržnim centrima u BiH kilogram paprika košta i do 14 KM. Poljoprivrednici tvrde da je razlog za ovakve cijene uništavanje domaće proizvodnje, zbog čega uvoznici drže monopol.

Nema ulaganja

U razgovoru za „Avaz“ Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, kazao je da je enormno visoka cijena paprika posljedica neulaganja u domaću proizvodnju.

- Ta će cijena biti visoka onoliko koliko pojedincima to bude odgovaralo. Konkretno kada je riječ o paprikama, da se na vrijeme ulagalo u staklenike i plastenike, u tu proizvodnju, sada bismo imali domaću papriku. Međutim, sada je sve to uvezeno i cijene će biti ovakve dok krajem proljeća ne bude naših domaćih paprika - kazao je Bićo.

Kupuju ugostitelji

Zbog nebrige države za razvijanje domaće proizvodnje nisu oštećeni samo poljoprivrednici već i građani kojima je većina svakodnevnih izdataka postala luksuz.

Mišljenja je da, uprkos niskoj kupovnoj moći građana, visoke cijene paprika ostaju jer ih kupuju ugostitelji za svoje potrebe.

- Građani kupe komad ili dva, samo da ih “ah” prođe. Ja tolike pare ne bih dao za kilogram paprika - zaključio je Bićo.

Voće i povrće

S obzirom na rast troškova proizvodnje i u narednom periodu se mogu očekivati visoke cijene voća i povrća.

- U posljednjem periodu je rast cijena mineralnog đubriva malo stao, ali su sjemena skuplja za 50 posto. Normalno je da to na kraju dovede do poskupljenja finalnog proizvoda. To je sve zbog nedovoljnog ulaganja – kaže Bićo.